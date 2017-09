V Loški dolini se medvedi sprehajajo po dvorišču, pod Krvavcem so enega odstrelili

V slovenskih gozdovih naj bi živelo več kot 600 medvedov

25. september 2017 ob 20:01,

zadnji poseg: 25. september 2017 ob 20:04

V letu dni se bo pri nas ustrelilo 108 medvedov in 10 volkov. Odločba o odstrelu ministrstva za okolje in prostor vsako leto povzroči buren odziv javnosti. Ljudje v mestih, ki ne živijo z medvedom, so običajno proti odstrelu.

Lovci so pod Krvavcem v nedeljo zvečer odstrelili medveda, ki je v noči na nedeljo raztrgal ovci. Šlo naj bi za istega medveda, ki je povzročal škodo na Menini planini in v okolici Kamnika.

Domačini na območjih, kjer živi naša največja zver in ki ji morajo svoja življenja prilagajati, pa menijo, da je medvedov preveč in da je njihovo število iz leta v leto večje. V Loški dolini se medvedi ob večerih redno sprehajajo po dvoriščih. V gozdovih na tistem koncu Slovenije pa že nekaj let srečaš več medvedov kot ljudi.

V jesenskem času, ko so krošnje jablan polne, se medvedi prav vsak večer sprehajajo po vasi, pravi Jože Sterle, ki iz leta v leto opazi več teh velikih zveri: "Medvedov je gotovo pol preveč, ker se to prej še nikoli ni dogajalo, da bi jih kar povsod srečal. Tam, kjer imam čebele, stalno hodi naokrog."

Nesreč ob srečanjih z zvermi v zadnjem letu pri nas ni bilo. Medvedi so plašni, ljudje pa previdni, pravijo lovci. Namesto da bi se jezili, so veliko število medvedov na Notranjskem raje obrnili v svoj prid.

"Že nekaj let se trudimo v lovski družini in turistični center, da izkoristimo to priložnost z medvedi in organiziramo tako imenovan fotolov," pravi predsednik Lovske družine Lož - Stari trg Bojan Knaus.

In kako najti pravšnjo mero pri odstrelu, da bi bili zadovoljni tako zaščitniki živali kot ljudje, ki morajo živeti z velikimi zvermi. "Vedno je kompromis nekje na sredini. Na eni strani do določene mere tolerance ljudi, ampak kljub temu, če gre zadeva predaleč, se je treba odzvati, na drugi strani pa tudi biti korekten, kako veliko populacijo potrebujemo, da jih bomo ohranili tudi prihodnjim rodovom," pojasnjuje Miha Marenče iz Zavoda za gozdove Slovenije.

V nekaj dneh bo zavod za gozdove objavil nove zanesljive podatke o številu rjavih medvedov pri nas. Pred desetimi leti so jih našteli okoli 450, zdaj so na osnovi genetskih analiz ugotovili, da se je njihovo število vsakoletnemu odstrelu navkljub precej povečalo. V naših gozdovih naj bi živelo več kot 600 medvedov.

