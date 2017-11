Ali bo leto 2018 potresno leto?

Geologa sta ugotovila povezavo med rotacijo zemlje in potresi

19. november 2017 ob 16:40

Boulder - MMC RTV SLO

Število močnih potresov se bo prihodnje leto verjetno močno povečalo, opozarjajo geologi. Vzrok naj bi bila upočasnitev zemeljske rotacije.

Povezavo med rotacijo Zemlje in seizmičnim delovanjem sta po poročanju Guardiana predstavila geologa Roger Bilham z Univerze Colorado in Rebecca Bendick z Univerze v Montani na letnem srečanju Geološkega združenja Amerike. Čeprav so nihanja v rotaciji majhna, dolžina dneva se bo spremenila le za milisekundo, bi bila lahko vpletena v sproščanje ogromnih količin podzemne energije.

"Korelacija med rotacijo Zemlje in potresno dejavnostjo je močna in vse kaže, da se bo prihodnje leto povečalo število silovitih potresov," je poudaril Bilham. V svoji študiji sta Bilham in Bendick proučevala potrese z magnitudo 7 in več, od leta 1900 do danes. "Večji potresi so dobro zabeleženi že več kot stoletje, kar nam omogoča dobro proučevanje," je še dodal.

Geologa sta tako odkrila pet obdobij, ko je bilo znatno večje število velikih potresov. "V teh obdobjih je bilo med 25 in 30 intenzivnih potresov na leto," je pojasnil Bilham. "V preostalih obdobjih pa je bila povprečna številka približno 15 velikih potresov na leto."

Daljši dan poveča potresno dejavnost

V študiji sta geologa skušala najti korelacije med obdobji intenzivne seizmične aktivnosti in drugimi dejavniki. Ugotovila sta, da so neznatnemu znižanju hitrosti rotacije Zemlje sledila obdobja povečanega števila močnih potresov. "Rotacija Zemlje se nekoliko spreminja, v milisekundah na dan. To lahko zelo natančno merimo z atomskimi urami," je pojasnil geolog iz Kolorada.

Bilham in Bendickova sta odkrila nekaj petletnih obdobij, ko se je upočasnila rotacija zemlje. Po teh obdobjih pa se je povečalo število večjih potresov. Ta povezava se zdi pomembna zato, ker se je obdobje upočasnjevanja rotacije planeta začelo pred nekaj več kot štirimi leti. "Naslednje leto bi moralo priti do znatnega povečanja števila močnih potresov. Letos smo imeli približno šest takšnih potresov. Vendar bomo zlahka lahko imeli do 20 močnih potresov na leto od leta 2018 naprej. "

Zakaj je skrajšanje dolžine dneva povezano s potresi, ni jasno. Znanstveniki pa sumijo, da bi bile lahko manjše spremembe v obnašanju zemeljskega jedra vzrok za oba pojava. Kje bodo epicentri teh dodatnih potresov, je težko napovedati. Bilham pa pravi, da se je v bližini ekvatorja pojavil večji del silovitih potresov, ki so bili reakcija na spremembe dnevne dolžine. Na teh območjih danes živi več kot milijarda ljudi.

G. C.