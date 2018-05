Aprilsko vreme najtoplejše od leta 1800, starejših meritev ni

Sončnega vremena do 40 odstotkov več od dolgoletnega povprečja

6. maj 2018 ob 13:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji april je bil po podatkih Arsa zanesljivo najtoplejši mesec vsaj od leta 1800. Po nižinah se je nekajkrat ogrelo nad 25 stopinj Celzija, krajevno dan ali dva celo do 30 stopinj. Tudi sončnega vremena je bilo za 25-40 odstotkov več kot v dolgoletnem povprečju.

Glavna značilnost letošnjega aprila je odsotnost hladnega vremena, saj so bili po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) marsikje po Sloveniji kar vsi dnevi toplejši od dolgoletnega povprečja. Padavine so bile časovno in prostorsko neenakomerno razporejene, a na državni ravni po količini niso kaj dosti izstopale. Sončnega vremena je bilo veliko, od 25 do 40 odstotkov več kot v dolgoletnem povprečju, ki je večinoma med 140 in 200 urami. V temperaturno podobnem aprilu 2007 je bilo padavin zelo malo, sončnega vremena pa mnogo več kot letos.

Posamezni popoldnevi so bili za april nenavadno topli. Po nižinah se je nekajkrat ogrelo nad 25 stopinj, krajevno dan ali dva celo do 30 stopinj. Na portoroškem letališču so 19. aprila izmerili 28,2 stopinje, kar je aprilski rekord od začetka meritev leta 1987, v Biljah pri Novi Gorici in Volčah pri Tolminu dan kasneje 29,3 oziroma 29,2 stopinje. Na Kredarici je bilo 21. aprila 9,8 stopinje. V Novem mestu in Dobličah pri Črnomlju je bilo 23. aprila rekordno toplo, segrelo se je do 29 oziroma 30 stopinj, samodejna postaja v Dobličah je vpisala celo 30,5 stopinje. V Ljubljani in Podnanosu je bilo najtopleje 28. aprila s 27,9 oziroma 29,7 stopinje. Dan kasneje je bilo v Lendavi in na mariborskem letališču za april rekordno toplo, izmerili so 30,3 oziroma 28,9 stopinje.

V večjem delu Slovenije je bil temperaturni odklon celotnega aprila od povprečja referenčnega

obdobja 1981-2010 med 3,5 in 4,6 stopinj Celzija, ponekod na vzhodu še več, ob morju pa tudi manj. Z izjemo manjših območij na zahodu je bil letošnji april najtoplejši v zadnjih desetletjih, na vzhodu tudi za več kot eno stopinjo toplejši od prejšnjega rekorda. Pred letošnjim je bil v večjem delu Slovenije najtoplejši april 2007, v vzhodni polovici Slovenije pa še april 2000 ali 1961.

Tri stopinje toplejši aprili

Dolgoletne meritve v Sloveniji kažejo zmerno topel začetek (60. leta), nato močan težnjo ogrevanja po hladnem obdobju v 70. letih 20. stoletja. Aprili zadnjega desetletja so tako za okoli tri stopinje toplejši od aprilov pred okoli 40, 45 leti.

Zelo dolgi časovni nizi podatkov s širšega alpskega prostora kažejo, da je bil letošnji april v Sloveniji in Avstriji zanesljivo najtoplejši vsaj od leta 1800. Vremensko dogajanje je bilo v prvi polovici leta 1800 zelo nenavadno; marec je bil izredno hladen, april rekordno topel, maj zelo topel, svež junij pa približno enako topel kot april. Marsikje je bila povprečna temperaturna razlika med marcem in aprilom okoli 15 stopinj, kar je mnogo več od letošnjih 7-11 stopinj Celzija.

Spodaj si poglejte STA-jevo tabelo s podatki o povprečni temperaturi zraka (stopinj Celzija) aprila 2018 na izbranih merilnih mestih in primerjava s preteklostjo. Po vrsti si sledijo povprečna temperatura letošnjega aprila, povprečna temperatura v referenčnem obdobju, odklon glede na referenčno obdobje, rekordna vrednost do vključno lanskega aprila in leto te meritve. Upoštevani so podatki od leta 1961.

G. K.