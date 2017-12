Arso: V gorah se bo snežna odeja debelila. Po nižinah bo prevladoval dež.

V četrtek zjutraj lahko poplavi tudi morje

27. december 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 27. december 2017 ob 16:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arso opozarja na možnost poplavljanja nekaterih rek na območjih vsakoletnih poplav v četrtek in petek. Ob jutranji plimi pa bo v četrtek zjutraj morje poplavilo najnižje dele obale. Medtem ko bo po nižinah padal dež, pa se bo snežna odeja v gorah izdatno odebelila.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) se v četrtek zjutraj in dopoldne lahko razlijejo Kolpa, nekateri pritoki reke Krke, Dravinja in Ljubljanica na Ljubljanskem barju. V noči na petek in v petek čez dan se bo razlila tudi Krka. Reke se bodo razlivale predvidoma na območjih vsakoletnih poplav.

V prihodnjih dneh se bodo gladine vode na ojezerjenih poljih notranjskega in dolenjskega krasa ponovno povečale. V četrtek zjutraj bo ob jutranji plimi morje poplavilo najnižje dele obale, še opozarjajo na Arsu.

Na Arsu obenem poudarjajo, da se je v gorah snežna odeja močno odebelila, pričakovati pa je tudi nov sneg. Predvsem v Julijskih Alpah lahko v prihodnjih dneh pade od pol do enega metra novega snega. Letošnja višina snežne odeje na Kredarici bo po ocenah vremenoslovcev z Arsa verjetno zaostala le za zimo 2010, ko je bilo ob koncu decembra kar 380 centimetrov snega.

V gorah nevarnost snežnih plazov

Na Arsu ob tem opozarjajo, da se bo zaradi velike količine novozapadlega snega povečala nevarnost snežnih plazov. Stanje snežne odeje je zelo raznovrstno. Na južnih pobočjih je zaradi otoplitve sneg ojužen, ponekod tudi skorjast, na vetru izpostavljenih legah pa trd. Grebeni so močno spihani. V zatišnih in severnih legah je sneg še mehak. S povečano vlago in padavinami pa se bodo razmere hitro spreminjale.

Vremenoslovci ob tem dodajajo, da se bo snežna odeja v nadmorskih višinah z dežjem razmočila in postala nestabilna, s strmih pobočij se bodo lahko prožili posamezni talni plazovi. Višje se bo nevarnost postopno povečala zaradi novega snega. Do četrtka zvečer ga bo predvidoma zapadlo od 20 do okoli 50 centimetrov, največ na območju zahodnih in osrednjih Julijskih Alp. Veter bo delal zamete in gradil opasti. Marsikje bo novi sneg prekril skorjo ali od vetra zbit sneg, zato se bodo lahko posamezni plazovi sprva prožili tudi spontano.

Deževni četrtek

V sredo bo po navedbah Arsa na severovzhodu še nekaj sonca, drugje bo oblačno. Predvsem v zahodni polovici države bodo občasno padavine. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nadmorske višine. Pihal bo okrepljen južni veter, ob morju jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, v dolinah severozahodne Slovenije okoli 3 stopinje Celzija. Ponoči se bo dež okrepil in zajel vso državo.

V četrtek bo oblačno s padavinami, ki bodo čez dan postopno slabele. Meja sneženja se bo sredi dneva spuščala in popoldne bo v notranjosti Slovenije ponekod lahko snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 0 do 7, popoldne pa od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

V petek se bo postopno razjasnilo. V soboto bo deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle.

G. C., L. L.