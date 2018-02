Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Občutek mraza stopnjujeta severovzhodni veter in burja. Foto: BoBo Dodaj v

Burja in snežni zameti ovirajo promet, zamujajo tudi vlaki

Hud mraz bo vztrajal do četrtka

26. februar 2018 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Burja in snežni nanosi ovirajo promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt predor Kastelec proti Ljubljani, zamujajo pa tudi vlaki. Zaradi jutranje konice so na mestnih vpadnicah zastoji.

Hud mraz bo vztrajal do četrtka, v večjem delu Slovenije bodo osrednje dnevne temperature pod -7 stopinj Celzija, občutek mraza pa bo še stopnjeval severovzhodni veter in burja na Primorskem. Najmočnejši sunki burje bodo ponekod v ponedeljek presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Zaradi burje oviran promet

Zaradi zaprtega predora Kastelec na primorski avtocesti je promet preusmerjen na vzporedno cesto med Kastelcem in Kozino, na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo pa je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Za omenjena vozila velja prepoved vožnje tudi na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava.

Zaradi snežnih nanosov je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič.

Približno kilometer dolg zastoj je nastal pred predorom Karavanke proti Avstriji, za priklopnike in polpriklopnike pa je prepovedan promet tudi na Hrvaškem, in sicer na mejnih prehodih Babno Polje, Petrina in Metlika, poroča prometnoinformacijski center.

Kanin ne obratuje

Zaradi močnega vetra ne obratujejo naprave na smučišču Kanin.

Zelo mrzlo do četrtka

Napovedanih povprečnih -7 stopinj Celzija je okoli 10 stopinj manj, kot je izmerjeno povprečje za konec februarja. Najhladneje naj bi bilo v sredo, ko se bodo temperature spustile tudi pod -15 stopinj Celzija. V četrtek naj bi mraz popustil, napoveduje Arso.

Podobno mrzlo je bilo nazadnje januarja lani, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005. Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji pa kažejo, da tako mrzli dnevi v tem delu leta, ob prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopijo nekajkrat na stoletje.

A. K. K.