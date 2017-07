Cerar: Na področju okoljskih dovoljenj ni bilo storjeno vse, kar bi moralo biti

Predsednik vlade obiskal pogorišče požara v Zalogu pri Novem mestu

26. julij 2017 ob 18:54

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Predsednik vlade Miro Cerar je ob obisku pogorišča podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu dejal, da mora vlada nemudoma ukrepati in izvesti "širšo revizijo okoljevarstvenih dovoljenj."

Po Cerarjevi oceni ta požar dokazuje, da na področju okoljskih dovoljenj, predpisov in tudi praks posameznih podjetij v preteklosti ni bilo narejeno vse, kar bi moralo biti. Cerar je zato prepričan, da je treba na ravni predpisov zagotoviti višjo raven varnosti pred tovrstnimi dogodki.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen bo zato na četrtkovi seji vlade predstavila gradivo o požaru v Zalogu, saj premier želi čimprejšnjo obravnavo dogodka. Premier prav tako pričakuje, da bodo kriminalisti temeljito opravili svoje delo, pohvalil pa je gasilce in vse, ki so pomagali gasiti požar.

Srečanje s civilno iniciativo

Zdaj je najpomembnejše, da čim prej dobijo izsledke preiskav, da vidijo, ali je bilo morda zdravje ljudi ogroženo in ali so bili ogroženi tudi narava in pridelki. Cerar upa, da resnejše ogroženost ni, kar pa morajo potrditi ali ovreči izsledki in analize strokovnjakov. Cerar je še pohvalil usklajenost vladnih služb in ustanov, katerih delo je bilo koordinirano takoj ob začetku požara.

Cerar se je danes srečal tudi s predstavnikom civilne pobude Zalog - Loke Francem Plutom, ki nasprotuje delovanju podjetja Ekosistemi v Zalogu in ki mu je v torek poslala odprto pismo s številnimi zahtevami. Po sestanku je Plut dejal, da je zadovoljen, da mu je premier dal zagotovilo, da se bo na njihovo pismo ustrezno odzval.

V pismu so nasprotniki obrata družbe Ekosistemi zahtevali ukrepanje pri problematiki tovrstnih obratov. Med drugim so zahtevali posebno komisijo strokovnjakov, referentov in predstavnikov pristojnih javnih služb, ki naj obišče teren ter sama opravi analizo povzročene škode in vzrokov zanjo.

O Ekosistemih tudi svetniki

Cerarjev obisk je spremljal tudi lastnik podjetja Ekosistemi Tomislav Kovačič, ki je medijem povedal, da je predsedniku vlade obljubil, da bodo v celoti sanirali območje nekdanje opekarne, in če se bodo pokazale posledice onesnaženja, tudi ožje okolice.

Glede nadaljevanja dejavnosti predelave odpadkov v Zalogu je povedal, da je občinski prostorski načrt domena občine in da ga občinski svetniki lahko spremenijo. To možnost je sicer napovedal tudi ob obisku prisotni župan občine Straža Dušan Krštinc. Svetniki občine Straža se bodo o obratu družbe Ekosistemi pogovarjali na izredni seji na začetku avgusta.

Na območju podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je zagorelo v četrtek popoldne. Novomeški in okoliški gasilci so požar v večernih urah omejili, do nedelje zvečer pa so ga v glavnem pogasili. Več vaščanov so zaradi dima in možne prisotnosti drugih nevarnih plinov evakuirali. Ti so se lahko v petek zvečer vrnili domov.

L. L.