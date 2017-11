Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 12 glasov Ocenite to novico! Na Darsu pozivajo voznike, naj se v ponedeljek zjutraj v nobenem primeru ne odpravljajo na pot brez zimskih pnevmatik na vozilih. Foto: BoBo Sprva se bo rahlo deževje pojavilo predvsem na zahodu Slovenije, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, ob morju lahko tudi zagrmi. Do ponedeljkovega jutra se bo meja sneženja marsikje v notranjosti države spustila do nižin. Foto: BoBo Sorodne novice Foto: Benetke pod vodo, v Avstriji sneg do dolin Ne pozabite na zimsko opremo: na Kaninu pol metra snega, na Voglu 33 centimetrov Dodaj v

Dars opozarja na možne težave zaradi sneženja predvsem na primorski avtocesti

Padavine bodo v noči na ponedeljek zajele vso Slovenijo

12. november 2017 ob 12:30,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 17:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dars je v pripravljenosti glede na napovedano poslabšanje vremena. Voznike, predvsem tiste, ki se bodo v ponedeljek odpravili na primorsko avtocesto, opozarjajo na nujnost zimskih pnevmatik in na možne težave na cestah.

Glede na trenutno vremensko napoved, ki kaže na obilnejše padavine ravno v ponedeljkovih jutranjih urah, ko je na vseh cestah povečan promet, je potekal usklajevalni sestanek vseh pristojnih služb znotraj Darsa.

Darsov predstavnik Marjan Koler je povedal, da bo po trenutni vremenski napovedi v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah začelo snežiti predvsem na območju primorske avtoceste med Logatcem in Senožečami, kjer je pričakovati tudi močnejše sunke burje.

Zato v Darsu pozivajo voznike, naj se v ponedeljek zjutraj v nobenem primeru ne odpravljajo na pot brez zimskih pnevmatik na vozilih. Darsovi vzdrževalci primorske avtoceste bodo nočno dežurstvo začeli drevi od 18.30 v polni zasedbi in z vso razpoložljivo strojno mehanizacijo.

Ponoči bodo preventivno posipali avtocesto, vendar se ob morebitnem padcu temperatur in obilnejših padavinah sneg lahko začne oprijemati cestišča. V tem primeru bosta v ponedeljek zjutraj kritična predvsem območje Golega Vrha na odseku avtoceste Senožeče-Razdrto in območje delovne zapore med Postojno in Uncem. Tam je zato mogoče pričakovati, da bo promet urejen zgolj po enem pasu v vsako smer, je opozoril Koler.

Na slovenskih avtocestah je že sicer ob ponedeljkih povečan promet in so posledično zastoji pogostejši, zato naj vozniki v ponedeljek zjutraj in dopoldne računajo na še daljši čas potovanja, še pred potjo pa naj se pozanimajo o razmerah in stanju na cestah, je poudaril Koler.

Sneženje tudi po nižinah

Padavine bodo v noči na ponedeljek zajele vso Slovenijo, do ponedeljka zjutraj pa se bo meja sneženja marsikje v notranjosti države spustila do nižin.

Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja. Agencija za okolje (ARSO) je za ponedeljek za zahodni del države izdala oranžno vremensko opozorilo.

Sprva se bo rahlo deževje popoldne pojavilo predvsem na zahodu Slovenije, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Ponoči se bodo nato padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, ob morju lahko tudi zagrmi. Do ponedeljkovega jutra se bo meja sneženja marsikje v notranjosti države spustila do nižin.

Ponedeljkovo jutro bo tako oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severovzhoda oslabele, večinoma ponehale pa šele v noči na torek.

Po podatkih Arsa bo v ponedeljek zgodaj zjutraj začel pihati okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja. Sunki severnega vetra bodo pod Karavankami in Kamniškimi Alpami krajevno lahko dosegli hitrost okoli 100 kilometrov na uro, sunki burje pa od 100 do okoli 140 kilometrov na uro.

Severni veter bo predvidoma oslabel do torkovega jutra. Tudi burja bo v noči na torek nekoliko oslabela, a bo v torek in sredo še pihala s sunki nad 100 kilometri na uro.

Oranžni alarm

Zaradi napovedanega vetra in burje je Arso za ponedeljek za severozahod in jugozahod Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo, za jugozahod Slovenije pa je zaradi burje oranžno vremensko opozorilo izdano tudi za torek.

Arso opozarja še, da bo v ponedeljek predvidoma med 5. in 7. uro ob jutranji plimi povišana gladina morja. Ob tem lahko morje poplavi najnižje ležeče dele obale. Zjutraj in dopoldan bo morje močno vzvalovano. Ob povišani gladini morja in visokih valovih bo najbolj izpostavljen del obale Rt Madona v Piranu.

V torek bo ponekod na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini predvsem dopoldne občasno še rahlo snežilo ali deževalo. Drugod bo suho in hladno.

G. C.