Dežne kapljice primrzujejo na ohlajeno podlago, zato previdno na cestah

Opozorila zaradi nevarnosti poledice

31. januar 2017 ob 07:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ponekod po Sloveniji rahlo dežuje, ker pa so temperature po nižinah še vedno pod lediščem, se lahko pojavlja poledica.

Na prometnoinformacijskem centru zato svetujejo previdno vožnjo in primerno varnostno razdaljo, že sredi dneva pa se bodo temperature sicer povzpele nad ničlo.

Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) se bodo padavine danes pojavljale predvsem v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji. Meja sneženja se bo dvigala in bo popoldne med 700 in 1000 metrov nad morjem, le na območju Julijskih Alp bo lahko nižje.

Proti poldnevu bo tudi ponekod po nižinah zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo v notranjosti države od 1 do 6 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno razširile proti vzhodu, do srede zjutraj pa bodo povečini že ponehale. Tudi v prihodnjih dneh se obeta nestalno vreme z občasnim dežjem.

T. H.