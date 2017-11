Do okolja prijaznejše: sveče iz odpadnega jedilnega olja

S pomočjo evropskih sredstev do drugačnih sveč

4. november 2017

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Si

Slovenci smo povsem pri vrhu svetovne lestvice potrošnikov nagrobnih sveč, saj jih vsak Slovenec letno prižge povprečno kar 12. Samo v tem času, na začetku novembra, na pokopališčih prižgemo okoli 11 milijonov sveč.

Letos je s pomočjo evropskih sredstev zaživel projekt Oilright, ki je razvil sveče iz odpadnega jedilnega olja. Te so v nasprotju z običajnimi do okolja prijazne. Proizvajajo jih v socialnem podjetju Bolje, kjer so zaposleni ljudje s težavami v duševnem zdravju, ki že tako težje najdejo zaposlitev.

"Slovenci smo na tretjem mestu v Evropi, za Hrvaško in Poljsko, po porabi nagrobnih sveč," pravi Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja. Po izračunih ministrstva za okolje bi iz odpadnih sveč vsako leto lahko postavili kar 40 metrov visok kup. Zato je recikliranje takšnih odpadkov zelo pomembno, najpomembneje pa je, da jih odložimo v pravi zabojnik, saj jih lahko le tako reciklirajo. Elektronske sveče ne predstavljajo rešitve te težave: "Dejansko imajo elektronske sveče večji vpliv na okolje, že pri sami proizvodnji porabimo več virov, kot odpadek predstavljajo večjo težavo. Največja pa je ta, če jih nepravilno odložimo. Gre za elektronski odpadek in zato je pravilno ravnanje z njimi še toliko bolj pomembno."

Poleg tega, da prižigamo manj sveč, pa obstaja tudi drugačna možnost. Po besedah predsednika Nacionalnega združenja za kakovost življenja Ozara Slovenija, ki skrbi za ljudi s težavami v duševnem zdravju, Bogdana Dobnika, je boljša možnost prižiganje do okolja prijaznih sveč iz odpadnega jedilnega olja. Projekt je zaživel s pomočjo evropskih sredstev v njihovem socialnem podjetju Bolje, ki daje delo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki sicer ne bi zlahka dobili zaposlitve: "Sveče so velika ekološka težava. Že pri sami proizvodnji parafina kot ključne sestavine se velikokrat zaplete – črpanje nafte ni najbolj ekološko. Parafin ob izgorevanju povzroča težave bolj občutljivim ljudem, saj se sproščajo toksini, ob morebitnem zaužitju pa je lahko tudi smrtno nevaren. Drugi del težav predstavljajo nagrobne sveče v plastičnih posodicah. Ko sveča dogori, se plastika zbira, težko jo je predelati, ožgana je in pomešana s parafinom. Tako nastane več kot 2.500 ton odpadne embalaže."

Razmislek o teh težavah pa je prinesel tudi idejo za nastanek ekoloških dišečih sveč Oilright. Odločitev za to je bila logična, pravi Bogdan Dobnik: "Naše socialno podjetje je zbiralec organskih odpadkov in sem sodi tudi odpadno jedilno olje. Ko smo iskali možnost za predelavo te surovine, smo prišli na idejo, da bi izdelovali sveče. Vse odpadno jedilno olje se pri nas izvaža v tujino, ker v Sloveniji ni predelovalca. V tujini iz njega večinoma nastaja biodizel, ki ga nato ponovno uvažamo. Pri nas pa s pomočjo evropskega denarja, ki smo ga pridobili, zdaj nastajajo dišeče sveče. To so sveče iz lokalnega, obnovljivega vira, ki gorijo dlje kot klasične sveče in za razliko od sveč iz rastlinskega voska, ki se proizvaja iz svežih sestavin, ta ne posega v prehransko verigo."

Pod znamko Oilright nastajata dva proizvoda. Prvi so že narejene sveče, drugi izdelek pa je komplet Naredi sam, kjer si lahko doma sami izdelamo sveče iz olja, ki ostane po kuhanju. "Ljudje velikokrat ne vedo, kam s tem oljem, vlivajo ga v odtoke, pri čemer ne vedo, da tako lahko škodijo tudi sebi, ker lahko pride do zamašitve cevi, ali pa škodijo naravi. Povzročijo lahko tudi težave čistilni napravi, če je seveda kanalizacija nanjo priključena. Če pa ni, se lahko olje pomeša s površinsko ali podtalnimi vodami ter ogroža naravo," še opozarja Dobnik.

Projekt do okolja in ljudi prijaznejših sveč je nastajal dalj časa, zaživel pa je lahko s pomočjo evropskih sredstev. Prijavili so se na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki črpa sredstva za razpis iz Evropskega strukturnega sklada oz. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 75 odstotkov teh sredstev je pridobljenih iz tega evropskega finančnega vira. "Odločitev za prijavo je bila povsem enostavna – razpis se je nanašal na start up socialna podjetja, ta pogoj smo izpolnjevali. Komisijo pa nam je uspelo prepričati tudi z našo idejo. S sredstvi, ki smo jih pridobili, smo uspeli velik del ideje o do okolja prijaznejših sveč spraviti v življenje. Nad idejo je bila Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zelo navdušena, tako da smo uvrščeni med primere dobre prakse, ki jih bodo promovirali v kampanji EU-projekt, moj projekt," še poudarja predsednik združenja Ozara. Brez evropske finančne podpore sveč Oilright ne bi mogli tako hitro ponuditi kupcem.

