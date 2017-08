Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladenki v Firencah se hladita z vodo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Ob visokih temperaturah se poti večji del Evrope

V Pragi so namerili 38 stopinj Celzija

1. avgust 2017 ob 17:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Visoke temperature v teh dneh merijo v večini evropskih držav, z izjemo Velike Britanije in Skandinavije. Najbolj vroče je na Balkanu ter na Apeninskem in Iberskem polotoku.

Temperature bodo v večini držav več dni zapored močno presegle 30 stopinj Celzija in se bodo približale 40. Oblasti opozarjajo na zadostno uživanje tekočine, počivanje v senci in izogibanje težjim opravilom. Zaradi visokih temperature je tudi velika požarna ogroženost, več držav, med njimi Hrvaška, Italija, Španija in Portugalska se že več tednov borijo s številnimi požari.

Temperature so zelo visoke tudi v Romuniji, na Poljskem in nekaterih delih Rusije. V Pragi na Češkem so danes namerili 38 stopinj Celzija.

Vroče je tudi na drugem koncu sveta, na plaži Haeundae v Južni Koreji je bilo veliko ljudi, saj so bežali pred temperaturami, ki presegajo več kot 30 stopinj Celzija.

K. T.