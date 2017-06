Inšpekcija: V Kemisu ni bilo kršitev požarnega varstva

Izredni inšpekcijski nadzor glede varstva pred požarom v vrhniškem podjetju Kemis, ki ga je 15. maja prizadel požar, ni pokazal kršitev predpisov. Kemis bo moral izdelati nov požarni red, ki bo prilagojen novim razmeram v objektu.

Inšpekcijski nadzor inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Kemisu so začeli 29. maja in končali 7. junija. Po besedah glavnega inšpektorja Milivoja Dolščaka so preverili požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije iz objekta, usposabljanje zaposlenih, vzdrževanje opreme in sredstev za gašenje, vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite ter organiziranje požarnega varovanja.

"Ob nadzoru nismo ugotovili kršitev predpisov na področju varstva pred požarom, smo pa podjetju z zapisnikom naložili posamezne ukrepe, ki so povezani z dejstvom, da je podjetje prizadel požar, po katerem je del objekta uničen. Uničeni oz. poškodovani so tudi posamezni sistemi aktivne požarne zaščite ter oprema za gašenje, prav tako pa je bil uničen tudi del predpisane dokumentacije," je navedel Dolščak.

Inšpekcija je Kemisu naložila izdelavo novega požarnega reda, s katerim mora nato seznaniti vse zaposlene. Kot je še dodal Dolščak, mora podjetje izdelati "tudi manjkajoče dele načrta evakuacije za dele objekta, kjer so načrti ob požaru zgoreli, na novo vzpostaviti vodenje vseh evidenc in po končani sanaciji sistemov aktivne požarne zaščite izvesti predpisan preizkus in pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju".

V Kemisu pod nadzorom posebne medresorske delovne skupine potekajo številne aktivnosti. V torek bodo predvidoma začeli z usmerjenimi zdravniškimi pregledi gasilcev, ki so sodelovali v gašenju požara. Gasilcem bodo opravili celovite klinične preglede, med drugim test pljučne funkcije in jetrne teste.

