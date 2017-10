Kalifornija v plamenih: v požarih umrlo najmanj trinajst ljudi

Uničenih že okoli 30.000 hektarjev površin

10. oktober 2017 ob 07:13,

zadnji poseg: 10. oktober 2017 ob 21:58

San Francisco - MMC RTV SLO

Ameriško zvezno državo Kalifornijo so zajeli številni požari, ki se hitro širijo. Po podatkih oblasti je do zdaj umrlo najmanj trinajst ljudi.

Medtem je guverner Kalifornije Jerry Brown že razglasil izredne razmere, poroča BBC. V osmih okrožjih zvezne države ZDA z največjim številom prebivalcev divja vsaj štirinajst požarov. Uničenih je najmanj 1.500 stanovanjskih stavb in drugih objektov, so sporočili z oddelka za gozdarstvo in požarno zaščito, številni ljudje pa so morali zapustiti svoje domove, v vinorodnih okrožjih Sonoma, Yuba in Napa na severu države skupaj okoli 20.000 ljudi.

Kot so sporočile oblasti, je bilo v Sonomi ubitih sedem ljubi. Kot dodaja BBC, so oblasti v izjavi dodale, da se uničujoči požari hitro širijo in še naprej ogrožajo številne domove. Po do zdaj znanih podatkih sta dva človeka umrla v Napi, eden pa v okrožju Mendocino. Poročajo tudi o veliko poškodovanih, številne pa še pogrešajo. Mnogo delavcev na številnih vinogradih v tem delu Kalifornije so rešili s helikopterji.

Prebivalka mesta Kenwood v Sonomi je dejala, da je skupaj s sosedi pred ognjem pobegnila v konvoju vozil. Razmere v svojem kraju pa je opisala, kot "pekel, ki ga še niste videli". Vzrok požarov, ki so izbruhnili v nedeljo zvečer, še ni znan. Ogenj se hitro širi zaradi kombinacije močnega vetra, nizke vlažnosti in visokih temperatur, piše BBC. Močan veter s sunki tudi močno ovira delo gasilcev.

Izdano je bilo že opozorilo za San Francisco, kamor se vali gost dim. Kalifornijski gasilci ugotavljajo, da so ognjeni zublji uničili že okoli 30.000 hektarjev površin, kar je že zdaj eden najhujših požarov v tej zvezni državi. Septembra je največje kalifornijsko mesto Los Angeles zajel eden največjih požarov do zdaj.

T. J.