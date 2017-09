Foto: Boj z ognjenimi zublji na obrobju Los Angelesa

Evakuirali 700 stanovanjskih stavb

4. september 2017 ob 09:41

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Guverner Kalifornije Jerry Brown je zaradi enega največjih požarov v zgodovini razglasil izredne razmere za celotno območje Los Angelesa.

Požar se je v petek začel v kanjonu La Tuna, nato pa se je razširil proti Burbanku, ki leži 19 kilometrov severozahodno od središča Los Angelesa. Več kot 1.000 gasilcem je sicer v nedeljo uspelo zajeziti požar, k čemur je pripomogel tudi dež, a po drugi strani so močni vetrovi razpihali požar in tako otežili delo gasilcem.

Več 1000 ljudi zapustilo domove

Ognjeni zublji so zaenkrat uničili okoli 2.350 hektarjev površin. Domove je sicer zapustilo več tisoč ljudi, evakuacija pa je bila obvezna za okoli 700 stanovanjskih stavb. Požar je konec tedna uničil tri stavbe, od tega dve stanovanjski hiši, v bolnišnico pa so zaradi dehidracije sprejeli štiri prostovoljce. Vodja gasilcev v Los Angelesu Ralph Terrazas je pojasnil, da je požar po površini največji v zgodovini mesta.

V soboto je izredne razmere prvi razglasil župan Los Angelesa Eric Garcetti, ko je požar uničil že 2000 hektarjev površin, k temu pa pozval tudi guvernerja Browna, ki je nato ukrep sprejel dan kasneje.

Dolgotrajna suša in vročina pestita zahod ZDA in Kanade

Zaradi dolgotrajne vročine in suše je na ameriški zahodni obali gorelo na več deset mestih. Izredne razmere so zaradi požarov pred dnevi razglasili tudi v zveznih državah Washington in Montana. Tudi na zahodu Kanade se že od sredine avgusta borijo z gozdnimi požari.

A. V.