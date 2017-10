Na Institutu "Jožef Stefan" razvili filter trdih delcev za male kurilne naprave

Veliko pljučnih obolenj v občini Loški Potok

27. oktober 2017 ob 15:48

Loški potok - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Občina Loški Potok je v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" in gozdarskim inštitutom razvila filter za trde delce za male kurilne naprave.

Projekta so se lotili zaradi ugotovitev, da je med domačini razmeroma veliko pljučnih obolenj, čeprav živijo na območju z najčistejšim zrakom v vsej državi. Najbolj razširjeno kurivo na pretežno gozdnatem območju so drva, onesnaženost s trdimi delci PM-10 pa je najhujša v naseljih, ki ležijo v dolinah.

Zato so se v skrbi za čistejše in bolj zdravo okolje v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" odločili za razvoj posebnega filtra. Ta je zdaj nared, pravi župan Loškega Potoka Ivan Benčina, zato se bodo prihodnje leto v njihovi občini in v Trbovljah, kjer se spopadajo s podobno problematiko, lotili pilotnega projekta, ki naj bi ga sofinancirali okoljsko in infrastrukturno ministrstvo. Le tako bo namreč ta tehnološka novost cenovno dostopna vsem.

"V končni fazi naj bi bila cena izdelave filtra okoli 600 evrov, ekosklad pa bo najverjetneje primaknil nekaj sredstev, tako da pričakujemo, da bo strošek okoli 300 evrov. Razmišljamo o tem, da bi vse nove peči imele filter vgrajen samodejno," je pojasnil Benčina.

Filter je izključno plod domačega znanja, če bodo izsledki pilotnega projekta primerni in ga bodo izdelovali v večjih serijah, pa bo njegova cena lahko še nižja.

Marko Škrlj, Radio Slovenija