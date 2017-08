Na jugu Kitajske 16 mrtvih v tajfunu Hato

V tem času so v regiji tajfuni pogosti

24. avgust 2017 ob 13:44

Peking - MMC RTV SLO, STA

V tajfunu Hato, ki je prizadel jug Kitajske, je umrlo 16 ljudi. Silovita nevihta je v Hongkongu, Macau in južnokitajski provinci Guangdong za sabo pustila opustošenje.

Poročajo o poplavljenih ulicah, neprevoznih cestah in prekinitvah dobave elektrike. Osem ljudi je umrlo v Macau, ki je bil najhuje prizadet. Na posnetkih in fotografijah je videti vozila pod vodo in ljudi, ki plavajo po poplavljenih ulicah.

Številni predeli so ostali tudi brez pitne vode. Trenutno na območju poteka čiščenje z odstranjevanjem podrtih dreves in ponovnim odpiranjem zaprtih cest.

v Hongkongu najvišje opozorilo

Zaradi tajfuna so v Hongkongu razglasili najvišje opozorilo na desetstopenjski lestvici. Mesto sta zajela hudo deževje in izjemno močan veter, ranjenih je bilo več kot 120 ljudi.

V sosednji provinci Guangdong je umrlo najmanj osem ljudi, kot poroča kitajska tiskovna agencija Šinhua, pa so približno 27.000 evakuirali v zasilna bivališča. Skoraj dva milijona gospodinjstev je bilo nekaj časa brez elektrike.

V mestu Džuhai, ki meji na Macao, se je porušilo približno 275 stavb, umrli so štirje ljudje. Še trije so umrli v Džongšanu, eden pa v Džiangmenu.

Hongkong in okoliško regijo med julijem in oktobrom redno prizadenejo tajfuni. Najhuje je bilo leta 1962, ko so ob divjanju tajfuna Wanda zaznali sunke vetra s hitrostjo do 284 kilometrov na uro. Tistega leta je samo v Hongkongu umrlo 130 ljudi.

B. V.