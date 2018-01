Na severu Italije snežni zameti, na jugu pomladne temperature

Evakuacija letovišča Sestriere

9. januar 2018 ob 22:20

Rim,Torino - MMC RTV SLO, STA

Na severu Italije so te dni deležni obilnega sneženja, nekatere vasi so odrezane od sveta, v Alpah je tudi velika nevarnost snežnih plazov, medtem iz osrednje in južne Italije poročajo o pomladnih temperaturah do skoraj 25 stopinj Celzija.

V Palermu so v ponedeljek izmerili 24 stopinj Celzija, v Rimu se je živo srebro povzpelo do skoraj 20 stopinj Celzija. To so najvišje zimske temperature ozračja v zadnjih štirih desetletjih, so sporočili italijanski vremenoslovci.

Prav tako so izmerili rekord glede najnižjih dnevnih temperatur v obeh mestih. V Palermu se je živo srebro spustilo zgolj do 18,8 stopinje Celzija, v Rimu pa na 17 stopinj Celzija, kar sta najnižji vrednosti v zadnjih dvajsetih letih.

Medtem so iz zimskega letovišča Sestriere v italijanskih Alpah, kjer je v zadnjih 24 urah zapadlo več kot meter snega, zaradi varnosti evakuirali okoli sto ljudi. Snežni plazovi so polomili več oken in vrat stanovanjskih hiš. Zaradi visoke nevarnosti plazov so zaprli tudi več alpskih cest, med drugim tudi cesto, ki povezuje Sestriere s krajem Pinerolo, poroča tiskovna agencija ANSA.

VIDEO Sneženje turiste v Alpah odrezalo od sveta

VIDEO Snežni zameti na severu in pomlad na jugu Italije

J. R.