Naraščanje vodotokov zaradi obilnega deževja

Tudi do 250 litrov padavin na kvadratni meter

27. april 2017 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi obilnega deževja se pričakuje, da bodo močneje narasli vodotoki, zato so ponekod mogoča razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo do petka dopoldne padla večja količina dežja. Največ ga bo v hribovitem svetu južne, zahodne in severne Slovenije, in sicer od 100 do več kot 250 litrov na kvadratni meter, drugod večinoma od 40 do 100 litrov na kvadratni meter.



Zaradi obilnih padavin bodo močneje narasli vodotoki. Danes so na izpostavljenih mestih mogoča razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov, sprva v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugje po državi, zlasti v hribovitih delih severne in severovzhodne Slovenije, opozarjajo vremenoslovci.

Verjetni so tudi večkratni porasti vodotokov. Naraščanje rek se bo nadaljevalo v noči na petek. Zlasti v porečjih Vipave, Save Bohinjke in srednje Save, Savinje, Dravinje in Kolpe so mogoča razlivanja rek predvidoma na običajnih območjih vsakoletnih poplav.

Ob večerni plimi, med 21. in 23. uro, bo danes gladina morja ob slovenski obali povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale.

