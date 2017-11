Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Zima je v višje ležeče kraje že prišla. Foto: Pixabay Napoved 24-urne vsote padavin v obliki sneženja. Foto: Arso Dodaj v

"Nedeljsko jutro bo marsikje tudi po nižinah belo"

Po prehodni otoplitvi bo prihodnji teden bolj zimski

24. november 2017 ob 11:54,

24. november 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi temperature v zadnjih dneh bi lahko imeli občutek, da se bliža pomlad, a že v nedeljo bo zima prvič zares pokazala zobe - marsikje po državi bo namreč jutro belo, v prvih dneh prihodnjega tedna pa se bo živo srebro spustilo krepko pod ničlo.

V tem tednu smo pod vplivom vlažnih in toplih jugozahodnih vetrov. V četrtek so se temperature na vzhodu povzpele tudi nad 15 stopinj (v Črnomlju in Murski Soboti so vremenoslovci izmerili 16 °C, le nekaj desetink manj bilo na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru), kar je za konec novembra precej neobičajno, saj je ta čas povprečna temperatura za okoli 5 °C nižja, so na agenciji za okolje zapisali na svoji Facebookovi strani in dodali, da bo podobno toplo še ves dan, pa tudi del sobote, ponekod pa bo že zjutraj deževalo.

"V naši bližini bo nastal ciklon, zato se bo čez dan predvsem na Primorskem in Notranjskem okrepil jugo, ki bo zvečer v sunkih predvidoma dosegal hitrost od 60 do 80 km/h, kar so precej visoke vrednosti za to smer vetra. Dopoldne bo deževalo le v zahodni polovici države, proti večeru pa se bodo padavine širile proti vzhodu," opozarjajo in dodajajo: "Glavno dogajanje bo v noči na nedeljo, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Padavine se bodo razširile nad vso državo, meja sneženja pa se bo spustila za skoraj 2000 metrov."

"Višina snežne odeje večinoma le do nekaj centimetrov"

"Nedeljsko jutro bo tako marsikje tudi po nižinah belo, vendar bo višina snežne odeje večinoma le do nekaj centimetrov," tako napovedujejo strokovnjaki in dodajajo, da bo najmanj snežnih padavin na vzhodu države, največ snežnih padavin pa pričakujejo na severu države: "Ker bo ozračje predvsem na jugu nestabilno, bodo nastale tudi nevihte, lahko se zgodi kakšno 'presenečenje' v obliki lokalno bolj obilnih padavin." Te se bodo sicer že dopoldne hitro umirjale in popoldne tudi ponehale.

"Na Primorskem bo prehod fronte pospremila zmerna do močna burja, ki je po trenutnih izračunih nekje na »robu« hitrosti, ko izdamo opozorilo. Burja bo do noči na ponedeljek že ponehala. Bo pa vetrovno tudi na severu države, kjer bo v nedeljo pihal severni veter. Temperatura bo po nižinah le okrog 4 °C," pravijo na Agenciji za okolje.

Najbolj zimsko bo tako tokrat v višje ležečih krajih na Gorenjskem in Koroškem, kjer lahko zapade okrog 20 centimetrov snega, v visokogorju pa tudi več. "Snežna odeja pa bo nekoliko debelejša tudi na Kočevskem in Notranjskem," še napovedujejo in dodajajo, da zaradi otoplitve in padavin v obliki dežja razvoj budno spremljajo tudi hidrologi, saj bi nekatere reke morda lahko poplavile na običajnih mestih.

Prihodnji teden bolj zimski

"Bolj zimsko vreme bo tudi v začetku prihodnjega tedna, ko bo jutranja temperatura okrog -5 °C, v krajih s snežno odejo pa tudi blizu -10 °C. Čez dan pričakujemo veliko sonca in temperaturo večinoma med 5 in 8 °C. Nove padavine in morda tudi sneženje nas čaka že sredi prihodnjega tedna, več pa v prihodnjih dneh," so še zapisali.

T. K. B.