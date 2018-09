Nezakonito nabiranje školjk ‒ kazni nizke, nadzor težaven

Na črnem trgu se znajde veliko več školjk, kot jih nabiralci potegnejo iz morja

2. september 2018 ob 20:07

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenski nabiralci školjk so jih lani v vsem letu iz morja potegnili manj kot 70 kilogramov, veliko več pa naj bi se jih znašlo na črnem trgu. Pri nas je nabiranje školjk v naravnem okolju urejeno s pravilnikom in zakonom o ribištvu, ki pa ga mnogi ne spoštujejo. Zadnji primer je z Debelega rtiča.

Fotografije nam je poslal domačin, ki ne želi biti imenovan. V objektiv je ujel krivolovca s potapljaško opremo, ki je na Debelem rtiču iz morja prihajal s polno vrečo, po naši oceni vsaj z 10 kilogrami školjk.

"Nabiranje školjk je dovoljeno brez opreme, ki omogoča dihanje pod vodo. Količina je 5 kilogramov na dan in vsekakor mora oseba, ki nabira školjke, imeti za to ustrezno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano," pojasnjuje ribiški inšpektor Robert Smoje. Neznanec na fotografiji, za katerim inšpekcija za ribištvo že poizveduje, je torej kršil vsaj dva člena pravilnika.

Kazni niso sorazmerne z dobičkom

Tveganje za tovrstne kršitve pa ni veliko, izvemo, saj so kazni razmeroma blage. Kot pojasnjuje Smoje, je "predvidena kazen 260 evrov, s tem da če plača v osmih dneh po pravnomočnosti, je to 130".

Na črnem trgu oziroma pri lastnikih gostišč in restavracij cene za najbolj priljubljene školjke ladinke dosegajo tja do 15 evrov na kilogram. Izračun je torej enostaven. Divji lovec tako z izkupičkom zlahka plača kazen in nadaljuje nedovoljeno početje.

Ribiška inšpekcija ga bo namreč zasačila le z veliko mere sreče, pojasni Smoje. "Kontrola samega nabiranja školjk je vsekakor težja kot samih ribičev, ker potapljača pod vodo enostavno ne vidiš. Vidiš ga šele, ko pride na kopno," pojasni Smoje. Tam pa se za njimi hitro izgubijo vse sledi. Najpriljubljenejša območja za divji lov so prav Debeli rtič in območje med Piranom in Fieso, kjer ribiška inšpekcija že izvaja poostren nadzor.

Dean Jelačin, TV Slovenija