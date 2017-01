Oster mraz bo vztrajal do četrtka, petek pa bo prinesel sneg po vsej državi

Zapadlo naj bi ga 10 cm

9. januar 2017 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po Sloveniji bodo do vključno srede vztrajale zelo nizke temperature, nato pa bomo po rahli otoplitvi v petek dočakali sneg, ki bo pobelil večji del Slovenije.

Danes je bilo sicer po večini države od -10 do -17 stopinj, najnižjo temperaturo so dosegle Bloke z -20 stopinjami Celzija. Med večjimi mesti je bilo najhladneje v Celju, kjer so namerili 18,5 stopinje pod lediščem.

Do vključno srede po Sloveniji še pričakujemo zelo nizke zimske temperature, zato je Agencija za okolje RS (Arso) izdala opozorilo.

V sredo razglašen oranžni alarm za vso državo

V torek naj bi bilo po besedah dežurnega meteorologa na Arsu Braneta Gregorčiča nekoliko manj mrzlo, vendar se zaradi oblačnosti temperatura ne bo bistveno spremenila. Kot je dodal, se temperature ne bodo spustile pod -10 stopinj Celzija.

Sreda bo spet prinesla nekoliko hujši mraz, saj bo zjutraj okoli -15 stopinj Celzija. Čez dan se tudi ob šibkem vetru ne bo kaj dosti ogrelo, temperature se bodo dvignile le do -5. Zato so na Agenciji RS za okolje za sredo razglasili oranžno stopnjo ogroženosti.

Gregorčič je poudaril, da so bile pri nas podobno mrzle temperature pred petimi leti februarja. Drugače so ti prodori polarnega zraka proti južni Evropi v zadnjih desetletjih postali redkejši, zato ljudje niso več vajeni takega mraza, pravi.

Sneg naj bi se obdržal

Nekakšna sprememba nas čaka v četrtek, ko bo veter spremenil smer in bo začel pihati jugozahodnik. Mraz bo po Gregorčičevih besedah popuščal. V noči na petek pa naj bi začelo snežiti, v južni Sloveniji lahko pade vmes tudi nekaj dežja, kar lahko povzroči tudi poledico. Dežurni meteorolog je poudaril, da naj bi zapadlo do 10 centimetrov snega, ki bo prekril večji del države.

Snežna odeja naj bi po trenutnih napovedih ostala, saj se mraz vrača že z začetkom prihodnjega tedna. Sicer temperature ne bodo tako ekstremne kot do zdaj, pravi Gregorčič in dodaja, da bo v ponedeljek in torek lahko ponekod ponovno rahlo snežilo, v glavnem pa bo suho vreme.

Mraz kosi po Evropi

Polarni mraz, ki je pretekli konec tedna zajel vso Evropo, je sicer skupaj zahteval najmanj 33 smrtnih žrtev. Samo na Poljskem je v nedeljo umrlo 10 ljudi.

O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Češke, Italije in Ukrajine.

T. H.