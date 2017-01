Evropa zavita v polarni mraz: v Moskvi izmerili - 35 stopinj Celzija

Rdeči alarm v Srbiji

8. januar 2017 ob 10:20,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 20:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mraza vajeni Rusi so v soboto praznovali najhladnejši božič v zadnjih 120 letih. Zaradi izredno nizkih temperatur pa je v zadnjih dveh dneh po Evropi umrlo 23 ljudi.

Najnižje temperatura se je spustila v Klinu, približno 80 kilometrov severozahodno od Moskve, kjer so termometri ponoči pokazali minus 35,9 stopinje Celzija. Na moskovskih letališčih Domodedovo in Šeremetjevo so zaradi mraza odpovedali 28 letov, več kot 80 jih je imelo zamudo. Ruski vremenoslovci v prihodnjih dneh napovedujejo nekoliko višje temperature, ki pa bodo vseeno od 12 do 15 stopinj nižje od običajnih v tem času, poroča agencija Tass.

V Srbiji na območju celotne države velja rdeči alarm zaradi nizkih temperatur. Na Kopaoniku na jugu Srbije ob meji s Kosovom so danes namerili celo najnižjo temperaturo od leta 1961, ko so začeli meritve. Živo srebro se je spustilo do minus 25 stopinj Celzija. V Sjenici na jugozahodu države so izmerili -27 stopinj Celzija, v Leskovcu -25 stopinj, v Beogradu pa so imeli -14 stopinj.

Rdeči alarm velja tudi na Hrvaškem. V Slavonskem Brodu so zjutraj namerili -19,9 stopinje Celzija, v Osijeku pa -18 stopinj. V Splitu in Dubrovniku so namerili -4,5 in -6 stopinj Celzija, poroča portal index.hr. Iz Hrvaške poročajo tudi o prvi letošnji žrtvi mraza. Na cesti blizu kraja Hlebine blizu meje z Madžarsko so našli truplo 37-letne ženske.

V Bosni in Hercegovini so najnižjo temperaturo izmerili v Sokolcu severovzhodno od Sarajeva, in sicer -28 stopinj Celzija. Zelo mraz je bilo tudi v Bugojnu pri -26 stopinjah, v Zenici je bilo -24. V Sarajevu so izmerili -22 stopinj.

Zelo mrzlo tudi drugod po Evropi

Pristojne službe na Poljskem, kjer se je temperatura v soboto spustila tudi do minus 25 stopinj Celzija, so sporočile, da je zaradi mraza od 1. novembra tam umrlo 55 ljudi. Največ smrtnih žrtev je bilo prejšnji petek, ko je zmrznilo kar sedem ljudi, v zadnjih dveh dnevih je umrlo skupaj devet ljudi.

Tudi v Italiji je v zadnjih 48 urah zaradi mraza umrlo sedem ljudi. Iz osrednjega dela države pa poročajo o močnem sneženju. Debela snežna odeja je prekrila tudi kraja Amatrice in Accumoli, ki sta bila najbolj prizadeta v nedavnih potresih. Zelo hladno je tudi v Rimu, papež Frančišek je tamkajšnjim brezdomcem razdelil spalne vreče in priskrbel vozila, v katerih lahko prenočijo.

V Franciji se je, najverjetneje zaradi poledice, zgodila huda prometna nesreča. Avtobus s portugalskimi turisti je zdrsnil z avtoceste v pokrajini Saone-et-Loire v osrednjem delu države. Umrlo je pet ljudi, 27 je ranjenih.

Na Slovaškem najhladneje po letu 1950

O rekordno nizkih temperaturah poročajo iz Slovaške, kjer je bilo celo hladneje kot v Rusiji. V kraju Oravska Lesna na severu države blizu meje s Poljsko so namreč zabeležili minus 35,3 stopinje Celzija, kar sicer ni rekord za ta kraj. So pa po navedbah slovaške tiskovne agencije Tasr najnižjo temperaturo po letu 1950, odkar opravljajo meritve, izmerili v toplicah Dudince, kjer je bilo davi minus 29,8 stopinje Celzija.

Na Madžarskem pa je danes padel temperaturni rekord za 9. januar, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. V vasi Tesa na severu države so izmerili minus 28,1 stopinje Celzija. Prejšnji rekord najhladnejšega 9. januarja je imel kraj Romhany, kjer je bilo leta 1985 minus 26,5 stopinje Celzija. Tudi v Budimpešti še nikoli, odkar opravljajo meritve, na ta dan ni bilo tako hladno kot danes, ko so izmerili minus 18,6 stopinje Celzija.

V češki prestolnici, kjer je bila preteklo noč najhladnejša to zimo, sta zaradi podhladitve umrla dva brezdomca in varnostnik. Najnižje temperature so na Češkem zabeležili v gozdu Šumava na meji z Nemčijo, kjer se je živo srebro ustavilo šele pri minus 34,6 stopinje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

