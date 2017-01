Po Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji z mrazom razsaja še močan veter

Ostra zima povzroča številne težave

13. januar 2017 ob 17:53

Berlin, Pariz - MMC RTV SLO/STA

V Nemčiji je nevihta Egon povzročila težave v prometu in dele države izklopila iz električnega omrežja. Zaradi močnega vetra je tudi v Franciji na tisoče domov ostalo brez elektrike.

Na nemških avtocestah in železnicah so zaradi vetra in snega zastoji, ponekod so ceste neprevozne in s prepovedjo vožnje za tovornjake, na frankfurtskem letališču pa je bilo odpovedanih 125 od 1.100 načrtovanih poletov. Predvsem v Turingiji in na Bavarskem je veter izruval več dreves, na zasneženih cestah pa je obtičalo več šolskih avtobusov.

Prebivalci nekaterih delov Nemčije so ujeti v svojih domovih. Na severnem Frankovskem je približno 6.600 gospodinjstev brez električne energije. V deželi Schleswig-Holstein pa je v hujši prometni nesreči, vzrok za katero je bila huda poledica, umrl en človek.

Snežna odeja naj bi se danes odebelila še za 30 centimetrov, veter pa dosega hitrosti do 140 kilometrov na uro.

Stotisoči brez električne energije

Že v četrtek je močan veter dosegel tudi Francijo, najhuje je bilo na območju Rokavskega preliva na severu in zahodu Francije. Po podatkih dobavitelja elektrike Enedisa je brez električne energije 330.000 ljudi.

V departmaju Alpes-Maritimes je zlomljeno drevo pod seboj pokopalo eno žensko. "Umrla je pred otroki. Mož ji je takoj želel pomagati z žaganjem drevesa, toda bil je prepozen," je razkrila policija. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Albanije.

Vlak med Brusljem in Parizom je imel 10 ur zamude, saj je na tire padlo drevo, zaradi česar je vlak ostal brez ogrevanja in elektrike. Železniški operater Eurostar je odpovedal dva vlaka med Londonom in Parizom.

Najhuje za brezdomce in prebežnike

Težave z vremenom imajo tudi na jugu Anglije, kjer je policija že v četrtek naročila prebivalcem, naj zapustijo domove zaradi nevarnosti poplav. Zaradi sneženja so v četrtek odpovedali tudi več poletov, težave pa povzroča še veter. Skupaj so k evakuaciji na obalnih območjih pozvali nekaj tisoč ljudi.

Sever Italije je zajel sneg in jug dež. Zaradi padcev na poledenelih cestah in pločnikih na severu Italije se je povečala potreba po zdravniški pomoči, Rdeči križ pa skuša najti streho nad glavo brezdomcem. Iz Rima za zdaj poročajo o smrti 54-letne brezdomke, ki naj bi umrla zaradi nizkih temperatur. Območje Benetk je zajelo močno deževje in posledično poplave. Zaradi močnega dežja in vetra so odpovedali številne trajekte med Sicilijo in Egadskim otočjem.

Od konca prejšnjega tedna je po Evropi zaradi mraza umrlo več kot 60 ljudi, več smrtnih žrtev je med brezdomci in prebežniki v Grčiji in Srbiji.

A. Č.