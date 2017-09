Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Pogrešana žival: črna muca (Lj.-Rudnik)

25. september 2017 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Opis živali: Izgubila se je mucka z imenom Megi, manjše rasti, črne barve, bela spredaj po vratu in po trebuščku. Stara je pribižno 5 let in sterilizirana.

Kje je žival pogrešana? Izgubljena na Rudniku v Ljubljani (Galjevica, Ulica Marka Šlajmerja).

Od kdaj je žival pogrešana?

20. 9. 2017

Kontaktni podatki lastnika:

040/256-211 Miha, 040/315-268 Špela

M. I.