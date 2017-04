Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! O morebitni škodi na poljščinah je trenutno še prezgodaj govoriti, saj bodo posledice pozebe vidne šele v nekaj dneh. Foto: Pixabay Vremenoslovci tudi za sobotno jutro napovedujejo dokaj nizke temperature, vendar se ne bodo spustile tako nizko kot v petek. Foto: Pixabay Sorodne novice Zaradi nevarnosti pozebe priporočena zaščita pridelkov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Posledice pozebe bodo vidne v nekaj dneh

Temperature so se ponekod spustile pod ledišče

21. april 2017 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Opozorila Agencije RS za okolje (Arso) pred pozebo so bila upravičena, saj so se zjutraj temperature marsikje po državi spustile pod ledišče.

V Ljubljani je bilo ob 7. uri stopinja pod ničlo, v Novem mestu so namerili -2 stopinji Celzija, v Celju -3 stopinje Celzija, v Ratečah pa kar -7 stopinj Celzija. Topleje je bilo le na Primorskem, kjer so na portoroškem letališču namerili 4 stopinje nad ničlo.

Čeprav je po besedah predsednika Čebelarske zveze Slovenija Boštjana Noča pozeba zagotovo prizadela akacije, obseg škode še ni znan. Temperature so se namreč od kraja od kraja razlikovale, razsežnost morebitne škode, ki so jo povzročile nizke temperature, bo tako jasna šele v nekaj dneh.

.

Tudi kmetijski delavci na Dolenjskem so potrdili, da je pozeba ponekod zagotovo bila, za prve ocene prizadetosti oz. morebitne škode pa bo treba počakati do začetka prihodnjega tedna.

Letos najverjetneje več zavarovanih površin

Minister za kmetijstvo Dejan Židan je v Gornji Radgoni povedal, da so glede pozebe ves čas v stiku s strokovnimi službami, ki so tokrat "zelo dobro, pravočasno, vnaprej predlagale tehnološke ukrepe vsem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo".

"Marsikdo je ukrepom tudi sledil, glede na lansko leto pa je verjetno več zavarovanih površin, ker smo dvignili stopnjo sofinanciranja zavarovalnih premij," je med obiskom sejma Lov v Gornji Radgoni še povedal minister.

Tudi on je pojasnil, da bo celotna slika škode zaradi pozebe znana prihodnji teden. "Kakšne so poškodbe, bo znano v nekaj prihodnjih dneh, saj je to odvisno od več dejavnikov, tudi od vetra, od tega, v kateri fazi zrelosti oziroma germinativne sposobnosti so bile posamezne vrste rastlin, tako da moramo počakati na te ocene."

Sa. J.