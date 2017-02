(Prvi) sodni epilog "medene afere": 120 tisočakov denarne kazni

Debevca čaka še kazenski postopek zaradi preslepitve kupcev

28. februar 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Marku Debevcu z Vrhnike je Okrajno sodišče v Cerknici zaradi nelegalne proizvodnje in prodaje zdravil za čebele naložilo 120.000 evrov kazni, ki jo po pritožbi potrdilo tudi višje sodišče.

Veterinarji Debevca poleg nelegalne proizvodnje zdravil sumijo tudi storitve kaznivega dejanja preslepitve kupcev, za kar je po poročanju Radia Slovenija zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let.

Očitajo mu, da je v obdobju med julijem 2013 in julijem 2015 proizvajal zdravila za zdravljenje bolezni varoza pri čebelah, za katera je navajal, da vsebujejo naravne rastlinske izvlečke, ki ne onesnažijo medu in voska.

Toda analize vzorcev, ki so jih poleti 2015 odvzeli veterinarski inšpektorji, so pokazale nasprotno. Zdravila so vsebovala koktajl fitofarmacevtskih sredstev, ki so na območju EU-ja prepovedana.

Za zdravje nevarni klorfenvinfos so pozneje odkrili tudi v vosku nekaterih čebelarjev, ki so uporabljali Debevčeve palčke. Posledično je izbruhnila medena afera, ki je omajala ugled slovenskih čebelarjev in zaupanje v njihov med, Debevec pa si je zaradi suma preslepitve kupcev svojih pripravkov prislužil še kazensko ovadbo.

Inšpektor se je pretvarjal, da je kupec

Veterinarji so Debevcu prišli na sled tudi tako, da je junija 2015 eden od inšpektorjev opravil navidezen nakup zdravil za varozo. Naročil jih je po telefonu, naslednji dan so mu jih dostavili, analiza pa je pokazala, da med drugim vsebujejo kemična sredstva amitraz, klorfenvinfos in rotenon. Julija 2015 so inšpektorji pri Debevcu opravili še hišno preiskavo.

V zdravilih, ki so jih takrat zasegli, so znova ugotovili amitraz, klorfenvinfos in tephrosin, ki je strukturno soroden rotenonu.

V času hišne preiskave je v Debevčevem laboratoriju nastajalo okoli 4245 trakov za zdravljenje čebel, iz podatkov podjetij, ki naslovnikom posredujejo poštne pošiljke, pa so inšpektorji ugotovili, da sta zakonca Jelka in Marko Debevec v letih od 2013 do (julija) 2015 na različne naslove poslala blizu 2500 pošiljk, vrednih okoli 140.000 evrov. Debevčevemu podjetju Apis M & D so veterinarji med hišno preiskavo zasegli tudi predmete, s katerimi je proizvajal sporna zdravila.

Sodba je že pravnomočna

Novembra 2015 je uprava za varno hrano na oddelek Okrajnega sodišča v Cerknici vložila obdolžilni predlog zoper Marka Debevca in njegovo podjetje, na podlagi katerega mu je prvostopenjsko sodišče izreklo 120.000 evrov denarne kazni, k čemur je treba prišteti še okoli 16.000 evrov stroškov postopka in izvedencev.

Debevec se je na sodbo pritožil, vendar je višje sodišče v celoti pritrdilo okrajnemu sodišču, zato je sodba pravnomočna.

Izrečena denarna kazen je posledica več dejanj: nedovoljene proizvodnje in prodaje zdravil za čebele, nelegalnega uvoza fitofarmacevtskega sredstva amitraz iz Turčije ter uporabe kemičnih substanc, iz katerih na območju EU-ja ni dovoljeno proizvajati zdravil za živali, katerih proizvodi se uporabljajo za prehrano ljudi.

T. H.