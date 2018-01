Slovenijo zajele padavine, snežilo bo do nižin

Meja snežena se bo spuščala

1. januar 2018 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Agencija za okolje opozarja, da bodo danes zvečer in v noči na torek narasle reke v južnem delu države, mogoča so tudi manjša razlivanja ob strugah nekaterih vodotokov. Dež bo večinoma prešel v sneg.

Vremenoslovci za danes popoldne napovedujejo oblačno vreme. Padavine bodo od zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo počasi spuščala, razen na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji se bo večinoma spustila do nižin.

Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, jugo ob morju bo ponehal šele proti večeru.

V torek že suho

Ponoči bodo padavine od zahoda ponehale, najpozneje v jutranjih urah na severovzhodu. Tudi severovzhodni veter bo ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus štiri do dve, ob morju šest stopinj Celzija.



V torek bo sprva pretežno oblačno, ponekod po kotlinah lahko tudi megleno. Popoldne se bo od zahoda prehodno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do sedem, na Primorskem do deset stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, po nekaterih kotlinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik. Zvečer in v noči na četrtek bo prehodno deževalo, nad okoli 700 metrov nadmorske višine pa snežilo.

Gladina vode na ojezerjenih poljih notranjskega in dolenjskega krasa se bo v torek in sredo nekoliko zvišala, razširile pa se bodo tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju. V gorah pa je velika nevarnost snežnih plazov, še opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

T. H.