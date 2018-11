Sporna dovoljenja za črpanje zemeljskega plina v Petišovcih odnesla direktorja Arsa

Generalni direktor Arsa Joško Knez je sam ponudil svoj odstop

12. november 2018 ob 16:43

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 18:12

Ljubljana

Generalni direktor Agencije RS za okolje Joško Knez je odstopil s položaja, vzrok naj bi bile odkrite nepravilnosti v postopkih izdaje dovoljenj v povezavi s črpanjem plina v Prekmurju.

Potem ko je okoljski minister Jure Leben konec oktobra naročil notranji nadzor nad delom Arsa, je neodvisna komisija ministrstva za okolje in prostor danes sporočila, da so bili "ministrovi sumi utemeljeni". Ministrstvo se je namreč odločilo podrobneje preučiti dva postopka, ki ju je agencija vodila v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. Minister "se je želel prepričati, ali oba postopka v zadevi Petišovci potekata zakonito, strokovno in nepristransko", so pojasnili na MOP-u.

Arso kršil načelo neodvisnosti in samostojnosti

Pri obeh postopkih sta bila tako po ugotovitvah komisije kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Komisija je posebej poudarila dejstvo, da "se tujcem pritiski na slovenske uradnike ne zdijo nedopustni in nesporni ter so jih pripravljeni ponoviti".

Gre za postopek izdaje dovoljenja za rafinerijo za prečiščevanje zemeljskega plina, ki ga je želela pridobiti britanska družba Ascent Resources, in za postopek, povezan s pridobivanjem mineralnih surovin. Vlogo za tega je podala družba Geoenergo, nosilka projekta v Petišovcih, ki je v lasti Petrola in Nafte Lendava. S pridobljenim dovoljenjem bi družba lahko začela s frackingom oziroma črpanjem plina s t. i. hidravlično stimulacijo majhnega obsega.

Leben je odstop Kneza že sprejel.

V družbi Ascent Resources grozili uslužbencem MOP-a

Kot navaja portal Siol, je britanski časopis Daily Mail že pred časom navedel izjave predstavnikov britanske družbe Ascent Resources, ki naj bi od "visokih uradnikov slovenske agencije za okolje dobili osebna zagotovila, da bodo dobili dovoljenje". Zaradi uvedbe izrednega nadzora, za katero se je oktobra odločil Leben, pa naj bi minister na družbenem omrežju Twitter od lažnih profilov dobival celo grožnje. "Tudi vsi pritiski, ki so bili med notranjim nadzorom uperjeni proti vodstvu MOP-a ali zaposlenim, so bili naznanjeni pristojnim organom," so za portal Siol še pojasnili na ministrstvu, niso pa navedli konkretnih imen.

Za britansko družbo lobirala tudi britanska veleposlanica

Neparlamentarne stranke Pirati, Solidarnost in ZL-DSD so sicer prav danes zunanjega ministra Mira Cerarja pozvale, da na pogovor povabi veleposlanico Združenega kraljestva Sophie Honey, ki naj bi prav tako domnevno lobirala za pridobitev dovoljenja britanskega podjetja za črpanje plina na Petišovskem polju.

Okoljski aktivist Gorazd Marinček je v imenu neparlamentarnih strank dejal, da je veleposlanica lobirala za britansko družbo Ascent Resources. "Konkretno je veleposlanica lobirala za fracking pri takratnem predsedniku vlade Cerarju in gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku v smislu, naj državni organi pospešijo izdajanje dovoljenj," je navedel.

Marinček je dodal, da britansko podjetje tekočino za hidravlično stimuliranje opredeljuje kot vodo s primešanimi kemikalijami, ki pa so z mednarodnimi oznakami opredeljene kot strupene za vsa živa bitja. Ob tem je opozoril na domnevne pritiske britanske družbe Ascent Resources. Ta po njegovih besedah nedopustno pritiska na slovenske upravne organe, ki pa se, kot je navedel Marinček, pri presojanju in izdajanju dovoljenj držijo predpisanih rokov.

"Smo v resničnostnem šovu, kjer nas multinacionalke obravnavajo kot domorodce iz najbolj zaostalih držav in polnijo z alternativnimi resnicami po najslabšem zgledu 'fake news'," je dodal Marinček.

