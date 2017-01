Sunki burje slabijo, a nevarnost na cestah ostaja

Vremenske nevšečnosti

18. januar 2017 ob 07:38,

zadnji poseg: 18. januar 2017 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Burja tudi danes povzroča nevšečnosti v prometu. Zaradi burje sta zaprti primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani in hitra cesta Nova Gorica-Razdrto med Selom in Nanosom v obe smeri.

Burja, ki je ponoči pihala s hitrostjo v sunkih do 160 kilometrov na uro, je na izpostavljenih mestih dosegala hitrost od 110 do 140 kilometrov na uro, zato vremenski zapleti ostajajo. Burja bo začela postopoma slabeti šele v četrtek, povsem ponehala bo v soboto.

Zaradi nizkih temperatur so lahko posamezne ceste poledenele, ponekod na regionalnih in lokalnih cestah je na vozišču zmrznjen sneg. Prometnoinformacijsko središče voznike poziva, naj svoja vozila očistijo, preden se odpravijo na pot, vozijo previdno in s primerno varnostno razdaljo.

Nevšečnosti na Obali

Burja je spet podirala drevesa na širšem območju Kopra, ponekod je prišlo tudi do poškodovanja kablov in drogov elektro- in telekomunikacijskega omrežja. Razkrivalo je tudi strehe barak in garaž.

Varna pa niso bila niti parkirana osebna vozila. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je tako burja po polnoči v Ulici Sergeja Mašere v Kopru podrla drevo na parkirana vozila in štiri poškodovala. Koprski poklicni gasilci so z avtodvigalom dvignili drevo, ga razžagali in odstranili s parkirišča.

Požar uničil stanovanjsko hišo

V Oseku je pogorela stanovanjska hiša, poroča novinarka TV Slovenija Mojca Dumančič. Veter je zanetil saje v dimniku, ogenj pa se je kljub hitri intervenciji gasilcev zaradi burje hitro razširil. Štiričlanska družina se je morala izseliti in bo začasno pri sorodnikih.

Na severnem Primorskem po besedah poveljnika regijskega štaba civilne zaščite Sama Kosmača kakšnih večjih težav zaradi močne burje niso imeli. V torek popoldne so gasilci posredovali nekajkrat zaradi manjših odkrivanj streh in odstranjevanja podrtega drevja.

Močan sunek burje je v večernem času odkril del strehe na stavbi pošte sredi Nove Gorice. Veliki kosi pločevine so ob padcu na Kidričevo ulico poškodovali dva tam parkirana avtomobila.

Ponoči je močan sunek burje prevrnil manjši tovorni avtomobil v Ozeljanu. Poklicni gasilci so vozilo začasno pritrdili z vrvmi, da ne ogroža splošne varnosti, promet pa do preklica na tem odseku poteka izmenično enosmerno.

Luka Koper, ki je bila še dopoldne zaprta, ponovno obratuje. V Luki zdaj izvajajo vse, razen dela s praznimi kontejnerji. Zaradi začasnega zaprtja Luke pa so nastale kolone tovornih vozil.



Prometne težave tudi v Vipavski dolini

Na cestah Podnanos-Manče-Vipava, Ajdovščina-Selo in Selo-Ajševica-Vogrsko je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, opozarjajo v prometnoinformacijskem središču.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje zaradi zimskih razmer na Hrvaškem ter na regionalni cesti Col-Črni Vrh-Godovič.

Prelaz Vršič je zaprt zaradi zasneženega cestišča.

Izpadi dobave električne energije

Zaradi močne burje je prihajalo tudi do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Brez električne energije je bilo zaradi treh podrtih drogov 90 odjemalcev na območju Gornje Branice, kjer so napako že uspeli odpraviti.

Morje močno vzvalovano

Po podatkih agencije za okolje bo danes in v noči na četrtek morje ob slovenski obali zaradi burje še močno vzvalovano. Najvišji valovi nekaj sto metrov od obale lahko dosežejo višino do tri metre in pri tem ogrozijo valovom izpostavljene dele obale. V četrtek čez dan se bo močno valovanje postopno umirjalo.

Al. Ma., L. L.