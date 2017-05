Tik pod vrhom Everesta se je zrušila znamenita Hillaryjeva stopnja

Osvajanje vrha bo zdaj še težje

22. maj 2017 ob 10:51

Katmandu - MMC RTV SLO

Alpinisti poročajo, da se je tik pod vrhom Mount Everesta zrušila znamenita Hillaryjeva stopnja, 12-metrska visoka navpična stena, ki je veljala za zadnjo večjo prepreko pred osvojitvijo vrha.

Strokovnjaki domnevajo, da je bil za steno usoden hud potres, ki je leta 2015 prizadel Nepal. Ta odsek so poimenovali po novozelandskem alpinistu Edmundu Hillaryju, ki se je skupaj s šerpo Tenzingom Norgayem leta 1953 prvi povzpel na najvišjo goro sveta. Stena je ležala na 8.790 metrih nadmorske višine na južni strani gore. Alpinisti so se morali po tej steni povzpeti s pomočjo vrvi in oprijemov, zdaj ko se je porušila, pa ni znano, kako se bodo lotili te prepreke.

Britanski alpinisti Tim Mosedale, ki je vrh osvojil 16. maja letos, je v pogovoru za BBC dejal, da je zrušenje Hillaryjeve stopnje "konec nekega obdobja". "Ta predel je neločljivo povezan z zgodovino osvajanja Everesta, zato je velika škoda, da je izginil tako pomemben del alpinistične foklore," je dejal.

Že maja lani je bilo na nekaterih fotografijah videti, da je stena nekoliko spremenila svojo podobo, a ker je bila prekrita s snegom, je bilo težko natančno videti spremembe. Letos, ko je snega na vrhu precej manj, pa je postalo jasno, da je stena izginila, še dodaja BBC. Alpinisti domnevajo, da je vrh gore preoblikoval rušilni potres leta 2015, dopuščajo pa tudi možnost, da je krivec za izginotje gravitacija.

Čakanje je lahko usodno

Mosedale je opozoril, da bo zdaj mnogo težje osvojiti vrh. Čeprav je Hillaryjeva stopnja veljala za zahteven predel, pa bo zdaj na voljo še manj poti, ki vodijo do vrha, tako da bodo morali alpinisti pogosto dolgo časa, v zelo nizkih temperaturah in v redkem zraku čakati, da bodo prišli na vrsto, da se bodo lahko povzpeli na sam vrh. "Če je dan lep, ni pomembno, ali čakaš eno uro ali dve. Če pa se vreme spreminja, sta dve uri čakanja tik pod vrhom lahko že vprašanje življenja ali smrti. Tu bodo nastajali zastoji in vprašanje je, kakšna bo usoda vseh plezalcev."

Sezona v polnem teku

Sezona osvajanja Everesta je sicer zdaj na vrhuncu, vendar pa je območje prizadelo precej spremenljivo vreme z močnimi vetrovi in neobičajno nizkimi temperaturami. Ta konec tedna pa se je vreme nekoliko umirilo in ponudilo priložnost za osvojitev vrha. Letos je Everest z južne strani osvojilo že več kot 120 plezalcev, še okoli 80 pa jih je vrh doseglo s tibetanske smeri. Še več sto jih čaka na vzpon. Junija pa se že začne monsunsko obdobje in s tem konec spomladanske sezone osvajanja vrhov v Himalaji.

Pretekli konec tedna so v eni največjih nesreč na "strehi sveta" umrli trije aplinisti, četrtega pa pogrešajo. Zanje naj bi bila usodna višinska bolezen. S tem se je število žrtev na Everestu v letošnji sezoni povzpelo že na pet, samo v zadnjih treh dneh pa so morali reševati več kot deset plezalcev.

