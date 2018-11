Veter opustošil gozdove v Črni na Koroškem

Erjavec: Tržičani težav ne bodo mogli rešiti sami

31. oktober 2018 ob 07:02,

zadnji poseg: 31. oktober 2018 ob 20:13

Tržič - MMC RTV SLO, STA

Dela prost dan so v številnih krajih po Sloveniji namenili odpravljanju škode po zadnji ujmi. Najbolj so hiteli v občini Tržič, kjer je po neuradnih podatkih za več kot 10 milijonov evrov škode. Tam si prizadevajo vzpostaviti prometno povezavo do Jelendola, ki je še vedno odrezan od sveta.



Po pretekli ujmi, ki je vas Jelendol v občini Tržič odrezala od sveta, že potekajo popravila. Na suh in lep dan poteka intenzivna sanacija, je pojasnil tržiški župan Borut Sajovic.

Neurje je največ škode povzročilo v Podljubeljski dolini in dolini Jelendol. Cesta do vasi Jelendol je uničena, močno poškodovan pa je tudi naravni rezervat Dovžanova soteska.

Za 187 prebivalcev vasi Jelendol so v torek uspešno vzpostavili mobilni signal in elektriko. Najnujnejše prebivalcem dostavlja tudi helikopter Slovenske vojske (SV). Proti vasi danes že vzpostavljajo dostop s severne strani. "Tako bosta omogočena dostop in intervencija, žal po bistveno daljši poti," je povedal Sajovic. Ocenjuje, da bo interventni dovoz vzpostavljen v nekaj dneh.

Obnova ceste do Jelendola pa bo dolgotrajna. Sajovic poudarja, da bo treba počakati na upad vode in pozidati nove oporne zidove ter strugo, kar bo velik zalogaj, saj prihaja zima. Dodal je, da je ponosen na domačine, saj v okolici vseh hiš potekajo dela, obnavljajo pa se tudi ceste.

Deroča Tržiška Bistrica je v torek odnesla hišo na Cankarjevi cesti v Tržiču. Sajovic je zagotovil, da je družina na varnem, toplem in v dobri oskrbi. Nastanjeni so v zasebni nastanitvi. "Prepričan sem, da jim bomo našli najemniško stanovanje ali stanovanje v lasti občine," je dodal.

Neurje pa je uničilo tudi del naravnega rezervata Dovžanova soteska. Ujma je sotesko ponekod poškodovala, uničeni pa so tudi mostovi in podporni zidovi. Sanacija bo odvisna predvsem od vremenskih razmer čez zimo. Tržiški župan, ki se bo na prihajajočih volitvah potegoval za vnovičen mandat, je zagotovil, da bo Dovžanova soteska, "ko bo urejena, še lepša, bolj zanimiva in še bolj prilagojena gostom".

Računajo na pomoč države

Župan je ocenil, da je v občini Tržič nastalo za več kot 10 milijonov evrov škode. "Uničenih je vsaj 15 mostov, začepile so jih naplavine in les, voda pa jih je odnesla. V celoti bo treba obnoviti tudi osem kilometrov ceste od Tržiča do Jelendola. Čaka nas zahtevno in naporno obdobje," je dejal.

Pri obnovi računa tudi na pomoč države. "Računam, da bodo obljube predsednika vlade Marjana Šarca in obrambnega ministra Karla Erjavca, govoril sem tudi z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, meso postale in da bodo tudi njihova sredstva v pomoč pri sanaciji," je pojasnil. Danes pričakujejo tudi Erjavčev obisk.

Vetrolom na Koroškem

Tudi v Koprivni v občini Črna na Koroškem je škoda ogromna, je poročala TV Slovenija. Orkanski veter je po prvih ocenah podrl več deset tisoč kubičnih metrov lesa. Kmetije so odrezane od sveta, ponekod so že vse od nedelje brez električne energije. Na terenu so vse ekipe Elektra Celje in odpravljajo napake. Brez električne energije je trenutno še okoli 30 gospodinjstev. Lokalne ceste do kmetij so danes že prevozne. Zaradi podrtega drevja pa so še vedno popolnoma neprevozne številne gozdne ceste, zato škode v višjih legah še niso mogli oceniti. Na Zavodu za gozdove pravijo, da bo sanacija izjemno zahtevna. Za večje površine bodo izdelali sanacijske načrte, medtem ko bodo lahko manjše površine lastniki gozdov v dogovoru z revirnimi gozdarji sanirali sami.

Tudi na Belci intenzivna sanacija

Stanje po pretekli ujmi pa se izboljšuje tudi na Belci, kjer je v neurju plaz zasul žago in malo hidroelektrarno. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je pojasnil, da je voda v potoku Belca že upadla. Vsi občani, ki so bili evakuirani zaradi plazu, so preteklo noč že preživeli doma, je potrdil Hrovat. "Voda je bistveno upadla, tudi boljše vreme je bilo napovedano," je dodal.