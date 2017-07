Vogršček naj bi naslednje leto le dočakal obnovo

Po zadrževalniku bo na vrsti še obnova namakalnega sistema

14. julij 2017 ob 18:41

Šempeter pri Gorici - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za okolje in prostor sta le dosegla dogovor o sanaciji zadrževalnika Vogršček, kot je pojasnil kmetijski minister Dejan Židan, naj bi obnovo zadrževalnika začeli prihodnje leto.

Ministrstvi bosta poleg načrta obnove zagotovili tudi potrebna finančna sredstva. Ministrstvo za kmetijstvo bo za obnovo prispevalo 85 odstotkov potrebnih finančnih sredstev iz posebne postavke spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, ministrstvo za okolje in prostor pa bo svojih 15 odstotkov zagotovilo iz vodnega sklada, je po seji sveta regije povedal Židan.

Za sanacijo Vogrščka je bil izdelan nov idejni projekt, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak.

"Ko bo recenzija tega predloga končana, bo treba izdelati še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in seveda pridobiti gradbeno dovoljenje. Nekako računamo, da bi bili vsi ti postopki končani do konca letošnjega leta, tako da bi se vsi postopki za izvedbo sanacije potem začeli na začetku 2018," je povedala Stebernakova.

Namakalni sistem, ki je na več delih poškodovan in pušča, bi začeli obnavljati po sanaciji zadrževalnika. Ministrstvo je njegovo upravljanje pripravljeno prepustiti petim občinam, na območju katerih leži in so zainteresirane za njegovo delovanje. Mestna občina Nova Gorica in občine Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba bi ustanovile skupno javno službo, vendar šele po končani obnovi.

Analizo vode opravljajo vsak teden

Židan je še poudaril, da uporabniki tudi zdaj kljub vsem pomanjkljivostim lahko uporabljajo namakalni sistem. Letos so uvedli tudi novost, saj po lanskih očitkih o onesnaženosti vode iz Vogrščka vsak teden opravljajo analize in jih objavljajo na spletnih straneh.

Zadrževalnik Vogršček je bil zgrajen sredi 80. let prejšnjega stoletja za namakanje 4.500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Trenutno je namakalni sistem urejen na 980 hektarjih zemljišč. V zadnjem času ni bilo opravljenih nobenih večjih vzdrževalnih del, kmetje so celo sami zbirali denar za najpotrebnejša dela in pokrivanje stroškov.

"Vsi dozdajšnji izvidi, ki so posredovani tudi lokalnim skupnostim in vzdrževalcem sistema, so takšni, da kmetje lahko vodo letos uporabijo brez tveganj za kar koli," je še dejal Židan.

Županom je predlagal, naj se dogovorijo in izberejo predstavnike, ki bodo sodelovali z vladnimi pri pripravi pisma o nameri o obnovi Vogrščka. Predvideno je, da bi ga podpisali še letos.

Sa. J.