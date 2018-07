Vremenska ujma zajela Koroško in Dolenjsko. Poplavljene ceste, kleti.

Neurja in morda toča tudi ponoči

5. julij 2018 ob 20:36,

zadnji poseg: 5. julij 2018 ob 23:59

Ljubljana,Dravograd - MMC RTV SLO, STA

Na območju Novega mesta in Slovenj Gradca sta v četrtek popoldne nastali močnejši nevihti. Vremenoslovci jih ponoči pričakujejo še več. Spremljajo jih lahko nalivi in močnejši sunki vetra, obstaja tudi nevarnost toče.

Poplave so zajele Koroško in Štajersko, natančneje Prevalje in Dravograd, pa tudi Šentjur, Sevnico in Brežice, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Po poročanju medijev so na Prevaljah meteorne vode zalivale kleti, poplavljenih je bilo okoli 20 objektov. Pod vodo so bile tudi številne ulice in ceste, ki pa so jih gasilci že očistili. Težave je ob meteornih vodah tako kot konec maja povzročil še Štefanov potok, ki bi ga po poročanju Večera morali že zdavnaj sanirati zaradi posedenih cevi, zaradi katerih voda udari na plano in steče po cesti pod železniškim viaduktom v središče kraja. Sanacijo naj bi sicer začeli na začetku julija.

Meteorna voda je zalila stanovanjski objekt tudi v Dravogradu in Prapretnu pri Šentjurju. V kraju Tajhte pri Šentjurju je prišlo do vetroloma. V Dravogradu je voda zalila tudi cesto na relaciji Murnhof–Kozji Vrh. Promet je tam oviralo tudi podrto drevje. Nekaj podrtih dreves je bilo tudi v nekaterih drugih krajih, ki so jih prizadele nevihte.

Tudi na agenciji za okolje (Arso) so opozorili, da je na območjih močnejših neviht mogoč porast hudourniških vodotokov.

Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da lahko ponoči nastanejo močnejše nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi, močnejši sunki vetra in morebiti tudi toča. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.



Vreme prihodnje dni

V petek dopoldne se bodo plohe in nevihte nadaljevale, močnejše bodo lahko predvsem na vzhodu. Slabeti bodo začele v popoldanskem času, pozno popoldne pa se bo predvsem na zahodu pokazalo sonce. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Lahko nastane še kakšna ploha. V nedeljo pa kaže na dokaj sončno in toplo vreme, so še napovedali vremenoslovci.