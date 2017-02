Vzhod države bo zajel močan veter, v sredo se bo ohladilo

V noči na sredo bodo padavine zajele vso Slovenijo

27. februar 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Jugozahodni veter, ki bo državo zajel ponoči in v torek, bo lahko ponekod v najmočnejših sunkih presegel hitrost 70 kilometrov na uro, najmočnejši pa bo na vzhodu Slovenije in v višje ležečih krajih.

Po jasnem dnevu z delno oblačnostjo, se bo v vzhodni Sloveniji ponoči spet pooblačilo, jugozahodnik nad nami pa se bo okrepil. V torek bo povečini oblačno, le na severovzhodu bo še nekaj sonca. Na zahodu bo občasno rahlo deževalo, nad okoli 1.500 metri pa snežilo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne in zvečer se bodo padavine krepile in širile proti vzhodu, poroča Agencija RS za okolje (Arso).

V noči na torek in v torek bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra lahko ponekod presegli hitrost 70 kilometrov na uro. Veter bo predvidoma najmočnejši na vzhodu države in v višje ležečih krajih.

V noči na sredo bodo padavine zajele vso Slovenijo. Zapihal bo severni do severovzhodni veter. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 m. V sredo zjutraj bodo padavine od severa ponehale, dopoldne se bo delno razjasnilo. Popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha.

Sa. J.