Skopje se duši v smogu. Foto: Reuters

Foto: Skopje - eno najbolj onesnaženih mest na svetu

Odpovedali vse prireditve na prostem

16. januar 2018 ob 12:33

Skopje - MMC RTV SLO

Skopje velja za najbolj onesnaženo mesto v Evropi in eno najbolj onesnaženih mest na svetu. V zimskih mesecih je onesnaženost zraka več kot desetkrat višja od dovoljene, slab zrak pa je vzrok več kot 1.300 prezgodnjih smrti letno.

Koncentracija drobnih prašnih delcev PM10 in PM2,5, ki so zdravju zelo škodljivi, saj lahko prodrejo v pljuča, od tam pa tudi v kri, je v makedonski prestolnici nekajkrat višja od dovoljenih standardov, ki jih je postavila Evropska unija.

Mestne oblasti so sprejele nekaj izrednih ukrepov, a stanje se še ni izboljšalo. Težava je posebej pereča v zimskih mesecih, ko se nakopičijo industrijske emisije, dim iz peči na drva in izpusti iz avtomobilov, ki so večinoma stari in dotrajani. Da bi Skopjancem vsaj malo olajšali življenje, so jim do preklica omogočili brezplačno vožnjo z javnim prometom, nosečnice in starejši od 60 let pa so oproščeni prihoda na delovno mesto. Začasno so odpovedali tudi vse športne dogodke in prireditve na prostem.







Vožnja s kolesom nevarna

A javni promet v mestu je zelo nerazvit, saj v mestu obstaja le mreža avtobusnih postajališč, poleg tega pa tudi mnogi avtobusi ne ustrezajo najosnovnejšim okoljskim standardom, piše Deutsche Welle. Le malokdo za vožnjo po mestu uporabi kolo, saj kolesarskih stez praktično ni, vozniki pa jih pogosto ignorirajo ali izsilijo prednost, zato je kolesarjenje tudi precej nevarno. Po poročanju makedonskih medijev je stanje tako hudo, da v trgovinah ni več mogoče dobiti zaščitnih mask za usta.

Onesnaženost v Skopju je nad dovoljeno vrednostjo kar 269 dni na leto, opozarjajo tamkajšnje nevladne organizacije, ki zahtevajo tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe. Edina možnost, da Skopjani lažje zadihajo, jim ponujajo bližnji hribi. Skopje namreč leži v dolini, če se povzpnejo nekoliko višje, je smoga manj. Onesnaženost je pogosto višja od dovoljene tudi v Bitoli, Kavadarcih in Miladinovcih.

Prizore zimske onesnaženosti v Skopju, ko je vidljivost omejena na nekaj metrov, si oglejte spodaj. Foto: Reuters.

A. P. J.