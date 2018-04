V prebavnem traktu kita glavača kar 29 kilogramov plastike

Število plastičnih odpadkov v oceanih se veča

9. april 2018 ob 09:42

Murcia - MMC RTV SLO

V prebavnem sistemu kita glavača, ki so ga našli mrtvega ob obali Španije, so odkrili 29 kilogramov različnih plastičnih ostankov - vreč, ribiških mrež, vrvi in celo plastični boben.

Skoraj deset metrov dolgega samca so februarja odkrili v bližini majhnega letovišča Cabo de Palos v španski pokrajini Murcia, poroča Huffington Post. Opravili so obdukcijo, po kateri so strokovnjaki kot vzrok smrti navedli preveliko količino plastike v prebavnem sistemu živali, ki je zato ni mogla več izločati. Okoljevarstveniki so na družbenih omrežjih objavili tudi osupljivo fotografijo količine plastičnih odpadkov, ki jih je zaužil kit.

Dogodek je spodbudil regionalno vlado v Murcii, da je skupaj z Evropsko okoljsko zvezo in Evropskim skladom za regionalni razvoj sprožila kampanjo za zmanjšanje onesnaženja v oceanih. "Plastika v morjih in oceanih je ena največjih groženj pri ohranjanju živali, ki živijo v divjini. Mnoge živali se ujamejo v plastične odpadke ali zaužijejo velike količine tega materiala, ki pogosto povzroči njihovo smrt. Te težave se moramo lotiti s čistilnimi akcijami, predvsem pa z ozaveščanjem prebivalstva," je dejala Consuelo Rosauro.

Po ocenah okoljevarstvenikov vsako leto v oceanih konča skoraj sedem milijard ton plastike. Ta številka se bo do leta 2025 še podvojila, če svet ne bo ukrepal.

A. P. J.