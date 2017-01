Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

1,5 milijona evrov sredstev za prvo zaposlitev 90 mladih učiteljev

Zaposlitev za osem mesecev

11. januar 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori javnemu razpisu za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Za 90 mladih učiteljev je namenjenih 1,5 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki prek načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Kot so sporočili iz vladne službe, gre za čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo mladih na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev prek ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Cilj novega javnega razpisa na tem področju je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov za osem mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah ter individualno delo z otroki, učenci in dijaki.

Razpis, ki ga bo v kratkem objavilo ministrstvo za izobraževanje, bo namenjen mladim do 29. leta. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 1,5 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 1,2 milijona evrov.

