24. januarja bodo stavkali cariniki, veterinarji, kulturniki ...

Stavko je napovedalo 15 sindikatov javnega sektorja

18. december 2017 ob 15:13,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 19:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po sindikatu Sviz, ki bo stavkal 14. februarja, je stavko napovedalo še 15 sindikatov javnega sektorja iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Stavka bo 24. januarja. Minister za javno upravo Boris Koprivnkar meni, da imajo sindikati pretirane apetite.

V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, je 15 sindikatov ustanovilo koordinacijo stavkovnih odborov in se dogovorilo za stavko 24. januarja. Na ta dan bodo organizirali tudi shod v Ljubljani, je pojasnil Počivavšek.

Razlog za stavko, ki so ga v omenjeni pogajalski skupini javnosti predstavili pred dvema tednoma, je ta, da vlada zavrača možnost, da bi se hkrati pogajali o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju nad 26. plačnim razredom in o odpravi tistih odstopanj, ki so nastala zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest.

Počivavšek je pojasnil, da je v koordinaciji stavkovnih odborov za zdaj 15 od 28 sindikatov, ki so sicer v tej pogajalski skupini, utegne pa se jim pridružiti še kdo.

Stavkali bodo cariniki, veterinarji, kulturniki …

Januarja bodo tako po njegovih navedbah stavkali v različnih dejavnostih, denimo na področjih vzgoje in izobraževanja, veterine, kulture, carine, farmacije, kulture, sociale, zdravstva in tudi na Radioteleviziji Slovenija. Zaradi različnosti poklicev je zato težko enoznačno pojasniti način stavke, nekateri imajo pri stavki tudi zakonske omejitve, je opozoril in pojasnil, da bodo način izvajanja stavke pojasnjevali posamezni sindikati.

Opozorilni shod v Ljubljani

Na dan stavke bodo v Ljubljani organizirali shod, na katerem bodo opozorili na svoje zahteve, če se do takrat ne bo nič premaknilo, pa bodo dejavnosti zaostrili, sledila bo še stavka v prvem tednu februarja, je napovedal Počivavšek.

Poleg teh hkratnih pogajanj pa so med stavkovne zahteve zapisali tudi, da zahtevajo najpozneje s 3. januarjem tudi začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z osemodstotnim znižanjem vrednosti plačnih razredov po zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012. Prav tako zahtevajo zagotovitev sredstev delodajalcem za povečane stroške dela.

Predstavniki Počivavškove pogajalske skupine se bodo sicer popoldne udeležili nadaljevanja krovnih pogajanj o plačnih anomalijah, ne pristajajo pa na dosedanjo vladno ponudbo. Poleg njihove napovedane stavke bo januarja tudi opozorilna stavka poklicnih gasilcev, 14. februarja pa so stavko napovedali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Koprivnikar: Pretirani apetiti

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar stavkovne napovedi razume kot pretirano razumevanje gospodarske rasti in pretirane apetite. Povezuje pa jih tudi z bližajočimi se volitvami: "Očitno sindikati pričakujejo, da bo vlada nerazumno popuščala, zato da bi dobila volilne glasove," je o stavkovnih napovedih dejal Koprivnikar pred začetkom seje krovnih pogajanj v javnem sektorju, kjer je na dnevnem redu odprava plačnih anomalij za vrednotenje delovnih mest nad 26. plačnim razredom.

Koprivnikar je ponovil, da po njihovih ocenah vse stavkovne zahteve presegajo pol milijarde evrov. To po njegovih besedah pomeni, da je potrebna tudi odločitev o tem, kako bomo prerazporejali družbeni prihodek. Po pogajanjih z javnim sektorjem pa je poudaril, da se mu napovedana stavka Počivavškove skupine ne zdi konstruktivna, saj obenem sedijo za isto mizo in hkrati napovedujejo stavko. ""Vendar ima sindikat pravico do svojega izražanja interesov, bi pa pričakoval, da se o možnostih pogovorimo za pogajalsko mizo, ne pa na ulici."

G. C., L. L.