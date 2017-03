Accetto: Naloga ustavnega sodišča je, da se argument moči umakne moči argumenta

Predstavitev kandidata za ustavnega sodnika

20. marec 2017 ob 13:05

Drugi kandidat za ustavnega sodnika Matej Accetto je v svoji predstavitvi poudaril, da ne vidi možnosti, da bi na njegovo delo vplivala politika, saj se mu zdi pomembno, da je ustavno sodišče pri svojem delu samostojno.

Accetto je v svoji predstavitvi izpostavil, da mora ustavno sodišče po eni strani kot varuh ustave nadzorovati delovanje zakonodajne in izvršilne veje oblasti, po drugi strani pa je zlasti prek instituta ustavne pritožbe tudi končni domači razsodnik v tistih konkretnih zadevah, v katerih se pojavi vprašanje kršitve temeljnih pravic posameznikov ali kako drugo pomembno ustavnopravno vprašanje.

"Pri obeh teh nalogah je naloga ustavnega sodišča, da se argument moči umakne moči argumenta, da torej tehtanje kakšnih političnih ali družbenih interesov nadomesti s tehtanjem objektivnih razlogov za rešitev, kot jo narekuje pravni red," je povedal. Ustavno sodišče po njegovem prepričanju pri tem tudi ne sme biti akter družbenih sprememb, ampak "zgolj dosledni varuh ustavnega reda".

Trajni izzivi zaupanja v pravo

Povedal je, da ga je kot zunanjega opazovalca skrbel predvsem visok delež zadev, ki so na koncu predane ustavnem sodišču. Ta ustavno sodišče sili v zožujočo razlago pravnega interesa in omejevanje dostopa do sodišča ter vsebinsko siromašnejšo obravnavo zadev, je opozoril. Zato sam zagovarja ureditev, po kateri bi imelo ustavno sodišče jasno določeno možnost "filtriranja zadev", pri čemer tudi opozarja, da bi to zahtevalo celovitejšo prenovo pravnega sistema.

Čeprav se kakovost v sodstvu izboljšuje, Accetto ocenjuje, da se ustavno sodišče in pravosodje na splošno "soočata s trajnimi izzivi zaupanja v pravo".

Samostojnost US-ja gradijo samostojni sodniki

Glede razmerja med politiko in ustavnim sodiščem je prepričan, da je naloga tako politike kot članov ustavnega sodišča, da se politika umakne tisti hip, ko je ustavno sodišče postavljeno oziroma ko novi član začne delovati kot ustavni sodnik. "Od te točke naprej pa mora biti ustavno sodišče samostojni nosilec samostojne in enakovredne veje oblasti," je poudaril.

Prepričan je, da samostojnost ustavnega sodišča gradijo predvsem samostojni sodniki. Vsaj zase, kot je dejal, ne vidi nobene poti, da bi lahko politika vplivala na njegovo odločanje drugače kot z argumenti, ki bodo predstavljeni v določenem postopku.

