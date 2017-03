Pavčnik: Ni prav, da politika s svojimi izjavami izvaja pritisk na ustavno sodišče

Predstavitev kandidata za ustavnega sodnika

17. marec 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kandidat za ustavnega sodnika Marijan Pavčnik je v javni predstavitvi opozoril, da na ustavno sodišče ne sodijo pravniki, ki mislijo politično in so s politiko interesno povezani, in dodal, da je treba odločitve ustavnega sodišča spoštovati.

Pavčnik, ki se je od štirih kandidatov za ustavne sodnike javnosti predstavil kot prvi, je v svojem nagovoru povedal, da je pred obetom nove službe ustavnega sodnika rahlo nervozen, podobno kot je bil v svoji bogati pedagoško-akademski karieri živčen vsakokrat, ko je predaval študentom.

Čeprav trenutno težko presodi, kakšni izzivi ga čakajo na ustavnem sodišču, je prepričan, da je treba v vsakem primeru sprejemati odločitve, ki so pravne odločitve. Pri tem je navedel besede pravnega filozofa Gustava Radbrucha, ki v enem od svojih prispevkov pravi, "da je treba paziti, da ne sprejemamo odločitev, ki nam interesno ustrezajo". "Na dolgi rok nam ustrezajo samo rešitve, ki so pravne rešitve," je Radbruchove besede povzel Pavčnik. Dodal je, da je le "pot prava tista, ki mora pripeljati do rešitve, ne pa da rešitev izsili interes, ki je v sporu".

Postopek imenovanja ustavnih sodnikov bi morali izboljšati

Kritičen je bil tudi do dozdajšnjega postopka imenovanja ustavnih sodnikov, ki se je precej spolitiziral, zato bi ga bilo treba po njegovem mnenju izboljšati. V predstavitvi se ni želel spuščati v podrobnosti, kako bi to storili, a ena od rešitev je po njegovem mnenju tudi tista, ki jo je predlagal Matevž Krivic, in sicer da se vsaka tri leta izvolijo trije novi ustavni sodniki.

Pavčnik je prepričan, da na ustavno sodišče ne sodijo pravniki, ki mislijo politično in so s politiko interesno povezani. "Ustavni sodniki morajo biti nad vsakodnevnimi političnimi interesi in spori. Le trdne osebnosti, ki znajo vzpostaviti distanco, so sposobne prisluhniti drug drugemu in se pri odločanju, če za to obstajajo argumenti, pridružiti drugemu tudi tedaj, ko gre za zadeve, ki so načeloma bližje sogovornikovemu svetovnemu nazoru. Ustavno sodišče, ki tovrstne strpnosti ne zmore, je ranljivo in vrednostno omahljivo," je opozoril.

Pavčnik nasprotuje vmešavanju politike

Pavčnik prav tako nasprotuje temu, da politika komentira odločitve ustavnega sodišča. "Normalno je, da imamo ljudje različne poglede na politiko in drugačen svetovni nazor in to me ne moti. Ni pa prav, da politika ali del nje z izjavami izvaja pritisk na ustavno sodišče, kot tudi ni prav, da potem ko pride do sodbe, politika ali del nje te odločitve komentira," je povedal in se strinjal z izjavami enega od kolegov, ki je dejal, da je odločitev treba sprejeti, četudi s stisnjenimi zobmi.

V enem izmed svojih prispevkov je Pavčnik pred leti podvomil v pravno korektnost postopka Patria. Na vprašanje, ali se bo oglašal tudi kot ustavni sodnik, če bo ocenil, da je nekaj nezakonito, je odgovoril: "Načelno sem zelo zadržan, da se komentira odprte zadeve. Sam se v veliki meri tega držim. Mislim, da se sme zadeve komentirati le tedaj, kadar mislimo, da je to res nujno."

Javne predstavitve preostalih treh kandidatov – Mateja Accetta, Klemna Jakliča in Rajka Kneza – bodo potekale na začetku prihodnjega tedna.

