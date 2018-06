Akcija Čista nula, čista vest, skoraj polovica pa vsaj nekoliko opitih

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tako so v okviru akcije opravljali alkoteste. Foto: MMC RTV SLO/Varna pot Sorodne novice Akcija Čista nula, čista vest: Dve tretjini voznikov je napihalo pod dovoljeno mejo Dodaj v

24. junij 2018 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skoraj polovica tistih, ki so v okviru preventivne akcije Čista nula, čista vest minuli konec tedna opravili preizkus alkoholiziranosti, je za volan ali za krmilo vozila sedla vsaj nekoliko opita.

Moderatorji Zavoda Varna pot so v minulih dveh dneh obiskali prireditve in mesta, kjer se mladi radi zbirajo in zabavajo. Mobilne patrulje so se podale v Ljubljano, Mursko Soboto, Kranj, Velenje, Šmartno ob Paki, Blagovico, Radovljico, Medno, Mokronog in Dolsko.

Med obiskovalci prireditev oz. navzočimi na zabavah je bilo mnogo tistih, ki so se tja pripeljali z vozilom, motorjem ali kolesom. Te so povabili k sodelovanju in v dveh dnevih nagovorili več kot 1.800 ljudi. Dejanske številke

Med vsemi vozniki so našteli 56,6 odstotka takih, ki so ob odhodu domov opravili preizkus alkoholiziranosti in jim je alkotest pokazal 0,0. Še 29,5 odstotka jih je napihalo manj od dovoljene meje 0,24 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka, v povprečju 0,10 mg/l. Medtem je 13,3 odstotka sodelujočih voznikov napihalo na meji ali več od dovoljenega, v povprečju pa 0,37 mg/l. Tako organizatorji kot obiskovalci prireditev so akcijo odlično sprejeli. Velika večina se jih strinja s tem, da je vožnja pod vplivom alkohola lahko nevarna, a kljub temu jih je nekaj manj kot polovica vseeno sedla za volan z alkoholom v krvi, so zapisali v zavodu. Kot so zagotovili, se bodo tudi v prihodnje trudili, da bo delež voznikov, ki za volan sedejo povsem trezni, večji.

Al. Ma.