Alenka Bratušek se vrača v ime svoje stranke

Kongres stranke v Ljubljani

7. oktober 2017 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka Zavezništvo se je preimenovala v Stranko Alenke Bratušek. Prepričani so, da bo novo ime stranke zaradi prepoznavnosti predsednice doprineslo k njihovemu uspehu na volitvah, ki ga želijo podvojiti.

Generalni sekretar stranke Jernej Pavlič je na kongresu v Ljubljani, kjer je stranka začela priprave na parlamentarne volitve, med razlogi za spremembo imena stranke izpostavil prepoznavnost. Stranka Alenke Bratušek bo brez skrajšanega imena in brez kratice. V statutu so določili, da je sredinska, da še naprej ostaja zvesta osnovni ideji zavezništva in povezovanja s sorodnimi strankami, ki politično nazorsko sodijo v politični prostor od zmerne levice do zmerne desnice. "Skupaj smo ugotovili, da želimo na državnozborskih volitvah uspeti. Prepričana sem, da bomo," je v izjavi novinarjem dejala Bratuškova.

Stranka je pot začela leta 2014 kot Zavezništvo Alenke Bratušek, pozneje pa se je preimenovala v Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov. Kot je tokrat pojasnila predsednica, je treba včasih stopiti en korak nazaj, da lahko narediš dva naprej.

V nagovoru je izpostavila težke čase, v katerih je vodila vlado, ter rezultate, ki so jih dosegli. Dejala je, da je ponosna na opravljeno delo, spomnila pa tudi na nekatera prizadevanja ter rezultate, ki so jih dosegli v sedanjem mandatu: med drugim zaščito pravico do pitne vode v ustavi in prizadevanje za ustavno spremembo glede financiranja šolstva.

Za podjetništvo, javne storitve, mlade in stare

Izpostavila je še želje in izzive, ki jih čakajo. Stranka se je odločila, da bo vse svoje moči usmerila v državnozborske volitve in Bratuškova verjame, da bodo svoj rezultat vsaj podvojili. A jih čaka trdo delo, je dodala. Med ključnimi točkami programa je izpostavila gospodarstvo oz. podjetništvo kot gonilno silo razvoja, prizadevanje za javno zdravstvo in javno šolstvo ter prizadevanje za mlade in dostojen položaj upokojencev.

Tudi od človekovih pravic in socialne države ne bodo odstopali, zagotavlja Bratuškova in obljublja še prizadevanje za spremembe v političnem sistemu, zlasti za neposreden vpliv volivcev na izbiro politikov.

Tudi v prihodnje napoveduje sodelovanje s sorodnimi političnimi strankami, kar pa je po njenih besedah odvisno tudi od drugih. "Mi smo odprti za pogovore in dogovore. V kakšni obliki, je stvar nas vseh, ki bomo za isto mizo," je dejala in dodala željo, da bi Slovenijo tudi v prihodnje vodila levosredinska vlada.

Delegati kongresa so sicer za dodatnega podpredsednika stranke izvolili Marka Bandellija in tudi popolnili svet stranke.

Bandelli: Zaupajte inovativni politiki

Bandelli, ki je tudi župan občine Komen, se je v svojem nagovoru dotaknil notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih razmer. Izpostavil je prizadevanja stranke za mlade in upokojence ter za gospodarstvo, podjetništvo in ustvarjalnost. "Zaupajte inovativni politiki in spremembam, ki si jih želimo, širite sporočilo do naše skupne zmage," je pozval zbrane.

Liberalne vrednote

Na kongresu, ki je potekal pod geslom Naredimo, kar je treba, se je v Ljubljani zbralo 175 delegatov in gostov. Med njimi tudi nekdanja ministra vlade Alenke Bratušek, Uroš Čufer in Senko Pličanič, med predstavniki političnih strank pa predsednik sveta SMC-ja in poslanec Dragan Matič ter državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk v imenu SD-ja.

Matić je izpostavil napredovanje države v zadnjih treh letih, ko jo vodi liberalna stranka, ter izrazil upanje na sodelovanje liberalnih strank v prihodnje.

Nekdanji pravosodni minister Pličanič je v nagovoru izpostavil, da za premik Slovenije iz obstoječega stanja v blagostanje treba imeti rad ljudi ter znati komunicirati. Po njegovem prepričanju Bratuškova ima te vrline.

Čufer je spomnil na težave države v času, ko je vodil finančno ministrstvo. Kot je dejal, so si upali lotiti tistega, kar si nihče ni upal, na koncu pa so bili uspešnejši, kot so sami menili, da bodo. Opozoril je, da je v Sloveniji še veliko težav in izpostavil zdravstvo, ki po njegovih besedah poka po šivih.

Tudi član izvršnega odbora Zavezništva Metod Dragonja je izpostavil pozitivne trende v državi in izrazil prepričanje, da Slovenija zmore več.

Al. Ma.