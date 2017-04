Bratuškova: Obstaja utemeljen sum, da so bila pri nakupu ograje zlorabljena javna sredstva

Cerar: Imam zagotovila, da nepravilnosti ni

25. april 2017 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zavezništvo bo vložila zahtevo za sklic seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ o nakupu ograje na meji s Hrvaško, predsednica stranke Alenka Bratušek je povedala, da bo stranka znova predlagala umik oznake tajnosti z dokumentov.

V Zavezništvu so umik stopnje tajnosti z dokumentov o nakupu ograje predlagali že januarja, a s predlogom niso bili uspešni. Ker pa je zdaj "na mizi toliko več nasprotujočih si podatkov", Bratuškova upa, da bodo takšen predlog tokrat podprli tudi koalicijski člani komisije za nadzor javnih financ.

"Bolj kot se stvar odvija, več je neznank," je dejala Bratuškova, ki je prepričana, da vsekakor obstaja utemeljen sum, da so bila zlorabljena javna sredstva. V okviru oddaje javnega naročila se je namreč dajalo prednost enemu dobavitelju. Spomnila je, da se pri nakupu ograje ves čas pojavlja podjetje Minis. Čeprav referenc podjetja na seji komisije za nadzor proračuna ni znal navesti nihče, je Minis vseeno dobil milijonski posel.

Zavezništvo: Marsikaj se ne ujema

Kot je poudarila Bratuškova, je iz enega od dokumentov MNZ-ja razvidno, da so za prvi posel v vrednosti 24.000 evrov zbirali ponudbe in izbrali podjetje Minis kot najcenejšega ponudnika, naslednji posel v vrednosti 250.000 evrov pa je Minis dobil brez iskanja drugih ponudnikov.

Tudi generalni sekretar Zavezništva Jernej Pavlič je opozoril, da se pri odgovorih direktorja Zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška in informacijah, ki so jih dobili s terena, marsikaj ne ujema. Glede razpisa za dobavo panelne ograje je direktor zavoda za blagovne rezerve na seji parlamentarne komisije povedal, da je bila cena najnižjega ponudnika 98 evrov za meter ograje, po njihovih informacijah pa so bile nekatere ponujene cene nižje, je še opozoril Pavlič. Zaradi vseh teh neujemanj bodo torej zahtevali sklic seje nadzorne komisije.

V Zavezništvu se sklicujejo tudi na razkritje časnika Dnevnik, ki je poročal, da naj bi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ustno pooblaščal zavod za blagovne rezerve za izvedbo nakupov, dobavitelji so ponudbo oddali celo pred sklepom o začetku postopka naročila, nekateri dokumenti pa naj bi bili ponarejeni.

"Domišljija dela naprej"

Pred koalicijskim vrhom je o postopkih nakupa ograje spregovoril tudi premier Miro Cerar, ki je pojasnil, da ima zagotovila, da pri postopkih ni bilo nepravilnosti. "Dokler je oznaka interno, o tem ne smem govoriti. Tisti, ki je to oznako postavil - in sam je nisem -, bo moral oceniti, kdaj in kako jo bo umaknil," je pojasnil Cerar.

"Če je karkoli spornega, bi bilo prav, da se te oznake umaknejo," je dodal zunanji minister in predsednik DeSUS-a Karl Erjavec.

"Domišljija dela naprej," pa je navedbe Zavezništva komentiral gospodarski minister Počivalšek.

Sa. J.