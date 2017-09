Alma Sedlar zapušča KPK, "saj ne bi mogla narediti ničesar koristnega več"

Pahorju poslala svojo nepreklicno odpstopno izjavo

12. september 2017 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Alma Sedlar je predsedniku Borutu Pahorju poslala svojo nepreklicno odstopno izjavo z mesta namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, saj je bilo njeno delo popolnoma onemogočeno.

Glavni razlog za njeno odločitev naj bi bili sistematično onemogočanje opravljanja funkcije in dela, šikaniranje, degradacije, diskriminacija, gre tudi za odstop iz protesta, ker si je politični vrh več kot tri leta zatiskal oči pred razmerami v KPK-ju, poroča Večer. Sedlarjeva dodaja še, da od odstopa senata, ki ga je vodil Goran Klemenčič, ni bilo narejeno praktično nič za boljši zakonodajni in sistemski okvir, ki bi omogočil učinkovitejše delo KPK-ja.

Stvari so prišle do točke, ko je njeno delo popolnoma onemogočeno, pa je poudarila za STA in dodala, da ne bi mogla narediti ničesar koristnega več. Ni namreč videti, da bodo pristojni "potegnili potezo, ki bi jo morali potegniti, da bi se res kaj spremenilo".

Trenja v komisiji že od samega začetka

Sedlarjeva je že dlje časa opozarjala na nevzdržne delovne razmere na komisiji. Ta je bila imenovana sredi leta 2014, nesoglasja med predsednikom Borisom Štefanecem in njegovim namestnikom Igorjem Lambergerjem ter namestnico Sedlarjevo pa so se pojavila že isto leto, ko je KPK odločal o morebitnem konfliktu interesov pri kandidaturi Alenke Bratušek za evopsko komisarko.

Le nekaj mesecev po nastopu mandata nove komisije se je nato v javnosti pojavilo anonimno pismo, ki je vodstvu komisije očitalo številne pomanjkljivosti. Med drugim, da se odkrito ne marajo med seboj in se tudi javno prepirajo in celo žalijo, Sedlarjevo pa naj bi druga člana senata tudi popolnoma izključila že od začetka. Sedlarjeva naj bi bila tudi sprta s številnimi zaposlenimi.

Leto pozneje je Sedlarjeva v javnem pismu Borutu Pahorju predsednika opozorila, da jo Štefanec, že odkar je nastopila funkcijo, ves čas izloča iz procesov dela. Opozorila je, da ji je zelo omejil možnosti delovanja in ji odvzel številna pooblastila. Alma Sedlar je na letno poročilo za leto 2016 podala tudi ločeno mnenje, ki ga KPK ni objavila skupaj z zapisnikom.

"Strokovna nesoglasja"

"Če bi že lahko govorili o kakšnih nesoglasjih, so bila izključno iz strokovnih razlogov," je zdaj pojasnila za STA in dodala, da je pravilnost njene presoje večkrat potrdilo tudi sodišče, in to doslej že na vseh stopnjah.

T. K. B.