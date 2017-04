Arbitražno sodišče končalo obravnave. Hrvaški mediji: Sloveniji večji del Piranskega zaliva.

Odnosi se bodo še dodatno zapletli, napovedujejo hrvaški mediji

26. april 2017 ob 11:07,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 16:24

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Arbitražno sodišče je končalo obravnave pri odločanju o meji med Slovenijo in Hrvaško. S sodišča so sporočili, da bodo končno odločitev razglasili v prihodnjih mesecih, medtem ko hrvaški mediji poročajo, da naj bi Sloveniji pripadel večji del Piranskega zaliva.

Arbitražno sodišče je v sporočilu za javnost pojasnilo, da je predstavnike Slovenije in Hrvaške že 29. marca pisno obvestilo, da ne vidi potrebe po dodatnih pojasnilih strank glede primera in da so zato obravnave v skladu s pravili postopka končane. "Sodišče je tudi nakazalo, da namerava izdati končno odločitev v procesu v naslednjih mesecih. Natančen datum za objavo končne odločitve je treba še določiti in bo objavljen v ustreznem času," so arbitri še zapisali v sporočilu za javnost.

Hrvaški mediji: Odločitev je že sprejeta

Tako Jutarnji list kot Novi list pa medtem navajata, da je odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško že sprejeta. Jutarnji list celo piše, da naj bi bila odločitev sodišča podobna sporazumu Drnovšek-Račan, ki je večji del Piranskega zaliva dal Sloveniji in Hrvaški pustil mejo z Italijo. Omenjeni sporazum iz leta 2001 ni zaživel, ker ga hrvaški parlament ni ratificiral. Časopis ob tem navaja, da odločitev arbitražnega sodišča ni zavezujoča, a bo zagotovo imela daljnosežne posledice, predvsem za odnose med Hrvaško in Slovenijo.

To je danes ponovil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Poudaril je, da odločitev sodišča za Hrvaško ne bo obvezujoča, saj je hrvaški sabor leta 2015 sprejel odločitev o odstopu od arbitražnega sporazuma. "Odločitev hrvaškega sabora iz leta 2015 je jasno izražena in obrazložena. Arbitraža ne bo zavezujoča za Hrvaško. Rešitev za vprašanje meje s Slovenijo, na kopnem in na morju, bomo morali še doseči," je dejal Plenković.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu (MZZ) so nad tovrstnimi trditvami hrvaških časopisov začudeni, sami pravijo, da nimajo nobenih informacij glede njihovih navedb ter jih ne morejo in ne smejo komentirati, ker gre za zaupni postopek.

Arbitražno sodišče mora v skladu z arbitražnim sporazumom določiti potek meje med Slovenijo in Hrvaško tako na morju kot na kopnem. Hrvaška je sicer po aferi zaradi pogovorov med slovenskima arbitrom in agentko napovedala enostranski odstop od postopka in zavrača uresničitev odločbe.

A. Č., L. L.