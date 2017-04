Hrvaška ignorira arbitražni sporazum - v Piranskem zalivu novo školjčišče

13. april 2017 ob 19:43

Piran - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Hrvaška uresničuje svojo napoved o neupoštevanju arbitražnega sporazuma glede razmejitve v Piranskem zalivu iz julija leta 2015. Na sredini Piranski zaliva se je namreč pojavilo novo školjčišče.

Umaški školjkar ga je postavil kljub temu, da sta se državi zavezali, da se bosta izogibali vsem dejanjem, ki bi lahko vplivala na delo arbitražnega sodišča. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) glede omenjene zadeve sporoča le, da bo ukrepalo.

Sredi piranskega zaliva smo pred dnevi med naključnim panoramskim preletom iz letala opazili osem novih označevalnih boj, ki jih školjkarji uporabljajo za postavitev gojišča. Te so postavljene kilometer od Hrvaške obale proti sredini zaliva in precej daleč stran od ostalih hrvaških školjčišč.

Za pojasnilo smo takoj zaprosili vse na morju delujoče službe a so nas tako na Upravi za pomorstvo, Pomorski policiji in Ribiški inšpekciji napotili na Ministrstvo za zunanje zadeve. Po dveh dneh čakanja smo prejeli skop pisni odgovor: »Ministrstvo za zunanje zadeve proti širitvam nezakonito postavljenega školjčišča v Piranskem zalivu redno in odločno protestira ter pri tem uporablja razpoložljiva diplomatska sredstva. Nazadnje je Ministrstvo v zvezi s tem Republiki Hrvaški poslalo (protestno) diplomatsko noto februarja 2017. Na enak način se bo Ministrstvo za zunanje zadeve odzvalo tudi na zadnjo širitev školjčišča. Ob tem Ministrstvo poudarja, da vsi pristojni organi Republike Slovenije ščitijo interese Republike Slovenije in hkrati spoštujejo določbe veljavnega arbitražnega sporazuma«.

Ne dvomimo, da se Hrvatom zaradi številnih protestnih že tresejo hlače, kljub temu pa s takšno neodločnostjo verjetno izgubljamo Piranski zaliv.

MZZ, ki bi moral koordinirati delovanje pristojnih služb v primeru meddržavnega spora namreč vodi politiko ne ukrepanja. Policija, Uprava za pomorstvo, okoljska in ribiška inšpekcija ne ukrepajo, ker za to ne dobijo potrebnih navodil.

VIDEO Hrvaška širi školjčišče v Piranskem zalivu

G. K., Dean Jelačin, TV Slovenija