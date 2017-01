Bo morala novela zakona o tujcih znova na glasovanje?

Novela zakona o tujcih

28. januar 2017 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Državni svetnik Samer Khalil je za Radio Slovenija potrdil, da pripravlja zahtevo za glasovanje o vetu o noveli zakona o tujcih. Bo državni svet izglasoval veto na zakon?

Za številne sporna novela zakona o tujcih, ki jo je državni zbor v četrtek sprejel s 47 glasovi, se, kot kaže, seli v državni svet. Svetnik Samer Khalil je za Radio Slovenija potrdil, da pripravlja zahtevo za glasovanje o vetu, ki jo bo vložil predvidoma v ponedeljek. Zmotila so ga zlasti povsem nasprotujoča si stališča predsednikov vlade in državnega zbora Mira Cerarja in Milana Brgleza.

"Oba sta pravnika, skrbi me pa predvsem, ker je gospod Brglez tudi predsednik zakonodajnega telesa te države. Ustava daje velik poudarek na človekovih pravicah in prav tu se krešejo mnenja, kako ta novela zakona vpliva na že podpisane in ratificirane mednarodne sporazume in konvencije. Zato je moje mnenje, da o tem opravimo razpravo tudi v državnem svetu in po možnosti z izglasovanjem veta damo poslancem še enkrat čas za razmislek o tem, ali so spremembe zakona o tujcih pravilne in ali gredo v pravo smer," je za Radio Slovenija povedal Khalil.

O zahtevi za glasovanje o vetu, če bo dejansko vložena, naj bi svetniki odločali v sredo.

Najbolj sporna v noveli je določba o posebnih ukrepih v primerih prošnje za azil. Poseben ukrep v predlogu novele je, da policija tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev, ne dovoli vstopa v državo. Tujca, ki se nezakonito zadržuje na območju izvajanja ukrepa, privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je nezakonito vstopil.

Policija po noveli zakona ravna tudi, ko tujec izrazi namen za prošnjo za azil, in sicer, ko želi nezakonito vstopiti ali je že zunaj mejnega prehoda iz druge varne države članice EU-ja, če je nezakonito vstopil v Slovenijo in je na območju izvajanja ukrepa.

A. Č.