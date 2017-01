Cerar in Grims različno o tem, koliko davkoplačevalce stane vsak prebežnik

Redna januarska seja DZ-ja se končuje s poslanskimi vprašanji

27. januar 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanec SDS Branko Grims trdi, da je računsko sodišče ugotovilo, da "davkoplačevalce vsak migrant mesečno stane 1930 evrov", premier Miro Cerar pa mu očita zavajanje.

"Po ugotovitvah računskega sodišča davkoplačevalce vsak migrant mesečno stane 1930 evrov. V ustavi piše, da je Slovenija pravna in socialna država, to je očitna kršitev slovenske ustave," je v okviru poslanskih vprašanj, ki jih premierju in vladi poslanci tokrat izjemoma zastavljajo zadnji dan redne seje državnega zbora, izpostavil Grims, opomnil na razpis za najem zasebnih namestitev za tujce in presodil, da se zahteva luksuzne namestitve.

Predsednik vlade Miro Cerar je v odgovoru na Grimsovo poslansko vprašanje dejal, da je računsko sodišče ugotovilo, da je povprečni strošek prosilca za mednarodno zaščito res 1900 evrov. A ta znesek poleg oskrbe prosilca za mednarodno zaščito vključuje še sredstva za plače zaposlenih, vse programe pomoči, stroške vzdrževanja azilnega doma in druge stroške. "Dnevna oskrba za prosilca za mednarodno zaščito od 24. junija 2016 znaša 8,9 evra. V ta znesek je všteta osnovna oskrba prosilca za mednarodno zaščito, ki vključuje nastanitev v azilnem domu, prehrano in oskrbo z oblačili, obutvijo in sredstvi za osebno higieno, kar na mesec znaša 386 evrov," je dejal Cerar.

Navedel je, da je strošek za zasebno namestitev prosilcev za mednarodno zaščito znašal 161.000 evrov, 75 odstotkov teh sredstev pa prihaja iz evropskih skladov. "Računsko sodišče je ugotovilo, da so bila sredstva primerno porabljena," je še poudaril.

"Dostojno poskrbljeno tudi za prosilce za azil"

Na očitke o nastanitvi v luksuznih stanovanjih pa je premier dodal, da "standardi, po katerih opremljajo prostore, ki so namenjeni tudi za namestitev prosilcev za azil, predvidevajo materiale nižjega srednjega razreda. Je pa prav, da tudi za prosilce za mednarodno zaščito poskrbimo dostojno". Ob tem je spomnil, da je DZ v četrtek sprejel novelo zakona o tujcih, "s katero bi lahko poskrbeli za dodatno varnost državljanov".

Cerar: Pri zviševanju minimalne plače upoštevati vse vidike

Premier Cerar je sicer odgovarjal tudi na vprašanje Luke Meseca (ZL) o zvišanju minimalne plače – v ZL-ju so namreč predlagali zvišanje minimalne plače s sedanjih okoli 604 evrov neto na 700 evrov neto do jeseni. Cerar je naglasil, da je pri zviševanju minimalne plače treba upoštevati razmerje do povprečne plače ter tudi morebiten vpliv na konkurenčnost gospodarstva in druge sisteme v državi. V ZL-ju poudarjajo, da veliko ljudi z minimalno plačo ne more preživeti.

T. K. B.