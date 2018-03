Bo Pahor že ta teden določil datum parlamentarnih volitev?

Mandat trenutnemu državnemu zboru bo potekel 1. avgusta

6. marec 2018 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor z vodji poslanskih skupin v četrtek načrtuje posvet o možnih rokih za izvedbo parlamentarnih volitev, ki bodo najverjetneje na eno od prvih treh nedelj v juniju.

Predsednik republike volitve lahko razpiše med 19. marcem in 18. majem, nato pa od dneva razpisa do dneva volitev ne sme preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni. Mandat državnemu zboru bo potekel 1. avgusta, volitve pa lahko potekajo najprej dva meseca in najpozneje petnajst dni prej.

Predsednik Pahor bo z vodji poslanskih skupin razpravljal tudi o postopku za imenovanje novega guvernerja Banke Slovenije, po tistem, ko je Evropski parlament trenutnega guvernerja Boštjana Jazbeca na začetku meseca potrdil za člana enotnega odbora za reševanje bank v okviru bančne unije.

Pahor je konec februarja objavil tudi poziv za zbiranje predlogov za kandidate za tri člane sodnega sveta, saj bo julija potekel mandat šestim članom, med katerimi tri izvoli DZ na predlog predsednika republike. Poziv je odprt do 16. marca.

