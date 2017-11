Bodo poslanci spreminjali ustavo o financiranju šol?

Potrebni sta dve tretjini navzočih glasov

21. november 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci v nadaljevanju novembrske seje pet ur razprave namenjajo spreminjanju ustave glede financiranja osnovnega šolstva. Ustavna komisija DZ-ja je poslancem predlagala, naj spremenijo ustavo, da bi financiranje zasebnih šol urejal zakon in ne ustava.

Po osnovnem predlogu bi ustavo spremenili tako, da bi v njej določili, da se lahko obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah financira pod pogoji in na način, kot to določa zakon. To pomeni, da financiranje zasebnih osnovnih šol ne bi bilo več ustavna materija in bi bilo mogoče z zakonsko predpisano navadno parlamentarno večino določiti tudi nižje financiranje od 100-odstotnega.

Ustavno sodišče ja sicer pred tremi leti odločilo, da mora država financirati obvezen program v zasebni šoli z javno veljavnim programom v celoti, tako kot v javni šoli. Ta sprememba se še ni zgodila, saj so na odboru DZ-ja za izobraževanje konec oktobra prekinil obravnavo predloga novele in sklenili počakati na odločitev poslancev o spremmbi ustave.

Državni zbor bo nadaljeval postopek za spreminjanje ustave, če bo za to danes glasovalo dve tretjini navzočih poslancev.

