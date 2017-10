Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bodo v Bruslju ukinili premikanje ure? Foto: EPA Prihrankov pri električni energiji zaradi premikanja ure ni, je prepričan Matjaž Valenčič. Foto: Pixabay Sorodne novice Nove pobude: čas je za odpravo premika ure Dodaj v

Bodo v Bruslju ukinili premik ure?

Ponoči bomo kazalce na uri premaknili za eno uro nazaj na zimski čas

28. oktober 2017 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

S premikom ure v nočnem času Slovenija prehaja na zimski čas, kar pomeni, da bomo lahko v nedeljo spali eno uro dlje. V Bruslju se je pojavila poslanska pobuda za ukinitev premika ure v Evropski uniji.

Ponoči bomo premaknili uro nazaj, in sicer iz 3. ure na 2. uro zjutraj. Tako bomo prešli na zimski čas. Premik ure sicer znanstveno dokazano povzroča zdravstvene težave, povečuje tveganje za nesreče in zvišuje administrativne stroške. Prav zato se nekateri evroposlanci iz različnih političnih skupin zavzemajo za ukinitev premika ure v Evropski uniji (EU).

Češki evroposlanec Pavel Svoboda je v Strasbourgu izpostavil namero številnih poslancev po spremembi evropske direktive iz leta 2001 o ureditvi poletnega časa. Ta določa dve spremembi letni, v marcu in oktobru, kar ima po ugotovitvah znanstvenikov številne negativne posledice. Študije, ki so se ukvarjale s tem pojavom, ugotavljajo, da prihaja do pogostih težav s spanjem koncentracijo in motnjami razpoloženja, je pojasnil psiholog Boštjan Bajec.

"Do sprememb prihaja na endokrinem sistemu, saj naše žleze potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo, v povprečju govorimo o nekaj tednih, posledice pa so za nekatere ljudi težje, za druge pa blage," je pojasnil Bajec in dodal, da z vidika zbranosti človeka gotovo gre za negativni vpliv.

"Prihranka električne energije ni"

Podobno vprašanje si zastavlja tudi neodvisni energetski strokovnjak Matjaž Valenčič. Po njegovih besedah namreč neposredne povezave med premikanjem ure in prihranki električne energije ni. "Dnevni ritem premiku ure navkljub tako ali tako ne sledi soncu, ampak ustaljenim delovnim navadam. Najpriljubljenejše TV oddaje so v nočnem času, delovni čas v tovarnah se ne prilagaja premikom ure, pač pa je tempo proizvodnje tisti, ki diktira delovni čas. Trgovine so odprte ne glede na dnevno svetlobo," je naštel Valenčič.

Poletni čas sicer po vsem svetu uporablja okrog 70 držav, v Sloveniji pa uro premikamo od leta 1983 naprej. Poleg Evropskega parlamenta o ukinitvi premika ure razpravljata tudi švedski in finski parlament, v več državah članicah pa z namenom ukinitve podpisujejo tudi peticije.

Jure Čepin, Radio Slovenija